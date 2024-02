Sblocca il web con Proton VPN, ora al 50% di sconto!

Tra le VPN che abbiamo recensito e apprezzato, Proton VPN emerge come una delle nostre preferite. Con sede in Svizzera, offre protezione simultanea fino a 10 dispositivi, rendendola ideale per gli utenti che cercano sicurezza e versatilità. Attualmente, Proton VPN è disponibile a un prezzo scontato del 50%, consentendo di sottoscrivere un abbonamento biennale a soli 4,99€ al mese. È disponibile anche uno sconto significativo per l'abbonamento annuale, che comporta un lieve incremento del costo, pari a 1€ in più al mese. Per coloro che desiderano estendere la loro protezione oltre la semplice VPN, Proton offre interessanti riduzioni di prezzo anche per il suo pacchetto "Unlimited". Quest'ultimo include servizi aggiuntivi come la protezione delle email, per il calendario, per lo spazio di archiviazione e la gestione di password crittografate.

Proton VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Proton VPN è adatta per gli utenti che danno priorità alla privacy e alla sicurezza online. Grazie alla sua sede in Svizzera, un paese noto per le sue rigorose leggi sulla privacy, Proton VPN offre una solida base legale che protegge i dati degli utenti. Alcuni profili di utenti che potrebbero trarre vantaggio dall'abbonarsi a questo servizio sono appunto chiunque sia preoccupato per la sicurezza dei propri dati online, i quali troveranno in Proton VPN uno strumento efficace, con crittografia avanzata e una politica di zero log per il massimo anonimato online.

Proton VPN si rivela un servizio di cui non potete fare a meno anche per chi lavora da remoto, soprattutto su reti Wi-Fi pubbliche, dove avere una buona protezione è essenziale dai potenziali attacchi informatici. E perché no, anche le famiglie potrebbero trarne vantaggio, dato che Proton VPN protegge fino a 10 dispositivi simultaneamente, assicurando che tutti i membri possano navigare in sicurezza su diversi dispositivi.

Insomma, questo servizio premium si rivolge a un'ampia varietà di utenti che cercano non solo una VPN potente e affidabile, ma anche una suite di strumenti integrati per migliorare la propria sicurezza e privacy online. Con i suoi piani flessibili di abbonamento e gli sconti attualmente disponibili, rappresenta un buon investimento per molti utenti.

