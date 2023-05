Se cercate un buon punto di partenza per la creazione del vostro nuovo PC desktop, la scheda madre MSI MAG B550 Tomahawk è un’ottima scelta. Essendo basata su socket AM4, il prezzo è molto abbordabile, e con l’aiuto delle offerte della Gaming Week, potrete acquistarla oggi a soli 147,00€ invece di 190,60€.

Come anticipato, il socket è basato sulla piattaforma AM4, perfetta per chi punta al massimo risparmio senza compromettere le prestazioni del PC. Vi ricordiamo, infatti, che su questa piattaforma potrete installare processori del calibro di AMD Ryzen 7 5800X3D che, fino a pochi mesi fa, era il re del gaming.

Se dovete quindi creare un nuovo PC da zero, partire da questa scheda madre vi darà modo di sfruttare al massimo il vostro budget per gli altri componenti, con sacrifici prestazionali davvero minimi. Oltre ad alcuni processori ex top di gamma, potrete montare anche alcune delle migliori memorie RAM, dato che la MSI MAG B550 Tomahawk supporta banchi con frequenza fino a 4866 MHz.

Se pensavate di aggiungere un secondo SSD per espandere lo spazio di archiviazione, le opzioni di connettività di MSI MAG B550 Tomahawk vi daranno modo di farlo senza occupare spazio nel case. I due componenti potranno infatti essere installati direttamente sulla scheda madre, grazie al Dual M.2, e godere entrambi delle ottime prestazioni garantite da questa connessione veloce.

Questo modello soddisferà anche gli amanti delle luci RGB, che potranno controllare il sistema di illuminazione di tutto il sistema grazie al supporto Mystic Light di MSI. Insomma, una scheda madre perfetta per le build gaming a budget ridotto, merito principalmente della possibilità di installare CPU molto potenti senza dover per forza sottostare agli ultimi socket.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

