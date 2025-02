SCONTO del 21% su questo laptop potente e versatile, tuo a SOLI 449€!

Se state cercando un notebook affidabile e performante a un prezzo conveniente, l'occasione giusta è su Amazon. Infatti, il computer portatile Dell Inspiron 15 3520 è disponibile a soli 449€, con uno sconto del 21% rispetto al prezzo più basso recente di 569€. Un'offerta imperdibile per chi desidera un laptop potente e versatile senza spendere una fortuna.

Dell Inspiron 15 3520, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo notebook da 15,6 pollici vanta uno schermo FHD (1920 x 1080 pixel), garantendo immagini nitide e colori brillanti, perfetti sia per il lavoro che per l'intrattenimento. Il cuore pulsante del dispositivo è il processore Intel Core i5-1235U, un chip di dodicesima generazione che assicura velocità ed efficienza in ogni operazione, supportato da 16 GB di RAM e un veloce SSD da 512 GB per un'esperienza fluida e reattiva.

Grazie alla grafica Intel UHD, il notebook si dimostra ideale per attività quotidiane come navigazione web, streaming e software di produttività. La webcam HD integrata consente videochiamate nitide e professionali, mentre la tastiera italiana assicura il massimo comfort nella digitazione. Inoltre, il software ComfortView certificato TUV Rheinland riduce l'affaticamento degli occhi, filtrando la luce blu dannosa.

Dell Inspiron 15 3520 è progettato per offrire massima connettività e affidabilità: con il supporto per il Wi-Fi 6 opzionale, garantisce una connessione stabile anche nelle aree più congestionate. Certificato EPEAT Silver, il dispositivo rispetta alti standard di sostenibilità ambientale.

Con un design elegante in colore nero, questo notebook unisce estetica e funzionalità in un prodotto completo e conveniente. Approfittate subito di questa offerta esclusiva su Amazon e portate a casa un notebook dalle prestazioni eccezionali a un prezzo straordinario! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori notebook per ulteriori consigli.

