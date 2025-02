Ti aspettano 4TB a meno di 100€ per il tuo NAS. Ecco dov'è l'offerta

Se siete alla ricerca di un hard disk per NAS, eBay ha l'offerta che fa al caso vostro. Il Seagate IronWolf da 4TB, ottimizzato per l'uso in ambienti NAS, è disponibile a un prezzo di soli 97,19€ grazie al coupon "CASA25". Con questa offerta, gli utenti possono ottenere una soluzione di archiviazione affidabile e performante, ideale per gestire grandi quantità di dati in rete senza compromettere le prestazioni o l'affidabilità.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 10.8€ durante il checkout

Seagate IronWolf, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Seagate IronWolf è una scelta eccellente per coloro che necessitano di un'espansione affidabile e di alta capacità per i loro sistemi NAS. Questo hard disk interno da 4TB soddisfa con precisione le esigenze di chi vuole archiviare grandi volumi di dati senza compromessi sulla velocità e sulla sicurezza. La sua interfaccia SATA III e la tecnologia CMR (Conventional Magnetic Recording) garantiscono performance elevate e costanti, rendendolo ideale per configurazioni RAID e per supportare applicazioni multi-utente senza risentire di rallentamenti.

Inoltre, con una velocità di rotazione di 5400 RPM e una cache di 256MB, il Seagate IronWolf è progettato per offrire un equilibrio ottimale tra affidabilità e consumo energetico, aspetti critici per chi mantiene in funzione il proprio NAS 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Utilizzatori domestici, piccole e medie imprese che richiedono un sistema di archiviazione accessibile da più utenti contemporaneamente, troveranno in questo hard disk la soluzione ai loro problemi di spazio, potendo così concentrarsi sull'espansione della propria attività o passione senza preoccuparsi della gestione dei dati.

A un prezzo competitivo di meno di 100€, il Seagate IronWolf rappresenta dunque un investimento intelligente per chi cerca affidabilità e capacità a lungo termine. Vi consigliamo l'acquisto di questo hard disk non solo per il prezzo vantaggioso, ma anche per la qualità e l'affidabilità che il marchio Seagate garantisce.

