Solo per i lettori di Tom’s: 5% di sconto sui computer ricondizionati Reware

Chi è Reware?

Chi è Reware?

Reware è una delle realtà più affermate in Italia nel settore dell’informatica ricondizionata. Da oltre dieci anni, i suoi tecnici selezionano e rigenerano computer di fascia business, assicurandosi che ogni modello venga testato, potenziato e reinstallato con cura. Ogni PC ricondizionato passa attraverso un rigoroso processo di verifica, con un doppio controllo prima della consegna, per garantire il massimo delle prestazioni. I computer sono classificati in “Grado A”, sinonimo di condizioni eccellenti, sia estetiche che funzionali, con l’eventuale presenza di lievi segni di usura. Per chi desidera qualcosa di ancora più economico, sono disponibili anche computer di “Grado B”, segnalati in modo trasparente sul sito.

Reware offre un’ampia scelta di computer fissi, portatili e workstation delle migliori marche, garantendo sempre un perfetto equilibrio tra prestazioni e convenienza. Il sito e-commerce è aggiornato in tempo reale, con nuovi prodotti disponibili ogni giorno. Inoltre, chi è alla ricerca di un modello specifico può iscriversi al canale Telegram di Reware, dove vengono pubblicate in tempo reale tutte le novità. Un ulteriore vantaggio è il configuratore online presente su ogni pagina prodotto, che consente di personalizzare le caratteristiche del proprio computer, modificando RAM, disco fisso e scheda video, per ottenere un dispositivo perfettamente su misura.

Come funzionano le spedizioni su Reware?

Un altro punto di forza di Reware è la spedizione gratuita e veloce in tutta Italia. Gli ordini effettuati prima delle ore 12 vengono solitamente spediti il giorno stesso e consegnati entro 24/48 ore tramite Bartolini o SDA. Una volta affidato al corriere, il cliente riceve una mail con il numero di tracking per monitorare lo stato della spedizione. Questo garantisce un servizio rapido ed efficiente, perfetto per chi ha bisogno di un nuovo computer senza lunghe attese.

Acquistare un computer ricondizionato da Reware significa poter contare su un servizio post-vendita eccellente. Ogni PC è coperto da una garanzia di 12 mesi, con tutte le spese di trasporto in caso di assistenza a carico dell’azienda. Inoltre, i clienti hanno la possibilità di restituire il prodotto entro 30 giorni senza alcun costo aggiuntivo, ottenendo un rimborso completo. Questa politica consente di provare il computer senza rischi, avendo la certezza di poter contare su un’assistenza rapida e diretta.

Prezzi equi e sconti per aziende e rivenditori

La filosofia di Reware si basa sul concetto di “prezzo corretto”, offrendo computer ricondizionati a tariffe competitive. Inoltre, per aziende e rivenditori è possibile acquistare piccoli lotti di computer con sconti speciali su quantitativi maggiori. Chiunque fosse interessato a questa opportunità può contattare direttamente Reware per ottenere maggiori dettagli sulle condizioni di acquisto agevolate.

Oltre alla convenienza, scegliere un computer ricondizionato significa anche fare una scelta sostenibile. Reware è un’impresa sociale impegnata nella riduzione dei rifiuti elettronici, contribuendo a limitare l’impatto ambientale derivante dalla produzione di nuovi dispositivi. Nel 2024, l’attività della cooperativa ha permesso di evitare la produzione di 18 tonnellate di rifiuti elettronici e l’estrazione di 5.000 tonnellate di risorse naturali. Inoltre, attraverso il progetto PC4Change, Reware dona ogni anno centinaia di computer a scuole pubbliche e organizzazioni non profit, sostenendo l’accesso alla tecnologia per tutti.

Sconto esclusivo per Tom's

Sconto esclusivo per Tom's

