Ad oggi sul mercato è presenta un’unica GPU Intel Arc dotata di 16 core Xe: la Arc A550M, basata sulla GPU ACM-G10. Nelle scorse ore sul portale CompuBench è però comparsa una misteriosa GPU, sempre con 16 core Xe ma con frequenze di clock ben più elevate, che indicano chiaramente come si tratti di un’altra scheda video e non di una variante mobile.

Stando ai risultati di quest’unico benchmark, la GPU risulta il 42% più lenta della Arc A770. La scheda esegue una versione di test dei driver Intel (identificata come 9999) ed è equipaggiata con 256 Compute Unit, mentre la frequenza si attesta tra i 2400 e i 2450 MHz.

Intel non ha ancora rilasciato la Arc A580, che però dovrebbe essere dotata di 24 core Xe; ciò significa che o la scheda ha subito un cambio di specifiche, oppure quella apparsa su CompuBench è a tutti gli effetti un’altra scheda che non conosciamo. Potrebbe trattarsi ad esempio di una della prossime schede video mainstream trapelate alcune settimane fa e non ancora annunciate, ma attese (secondo le indiscrezioni) per la fine del trimestre. Sempre stando alle voci di corridoio, sembra che Intel sia al lavoro su una terza scheda Intel Arc con GPU ACM-G12, soluzione che dovrebbe effettivamente essere dotata di 16 core Xe e potrebbe corrispondere a quella emersa nelle ultime ore.

Rimanendo in casa Intel, qualche giorno fa vi abbiamo parlato di problemi al controller Ethernet I226-V 2,5GbE che affligge diverse schede madri per processori Intel Raptor Lake. La situazione non è ancora del tutto chiara e siamo ancora in attesa di un commento ufficiale da parte di Intel sulla questione, ma nel frattempo potete approfondire la vicenda nell’articolo dedicato.