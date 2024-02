Prezzo BOMBSA sull'SSD Portatile Crucial da 1TB! Solo 83€

Il Crucial X9 è un SSD esterno portatile che si distingue per la sua eccezionale velocità di lettura fino a 1.050 MB/s e l'ampia capacità di 1 TB che consente di immagazzinare fino a 5.000 foto, 15 ore di video di famiglia, 2 videogiochi AAA e 50 GB di documenti. Offerto insieme all'adattore USB-C USB-A, è oggi in sconto a soli 82,99€, il minimo storico per questo prodotto.

SSD portatile Crucial X9 da 1TB, chi dovrebbe acquistarlo?

L'SSD Crucial X9 da 1TB rappresenta la soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate in termini di velocità e capacità di archiviazione in movimento. Grazie alla sua incredibile velocità di lettura fino a 1.050MB/s, è perfetto per gli utenti che necessitano di trasferire grandi volumi di dati in modo rapido e efficiente, come fotografi, videomaker o gamer che vogliono caricare i loro videogiochi AAA preferiti con agilità. Con 1TB di spazio, può contenere fino a 5.000 foto, 15 ore di video di famiglia, oltre a documenti e altri file, soddisfacendo le esigenze di spazio di ampio raggio.

Inoltre, la sua compatibilità plug-and-play con dispositivi che vanno da PC a Mac, passando per Android, iPad, Xbox e PlayStation, lo rende uno strumento estremamente versatile. Aggiungendo il fatto che è resistente alle cadute fino a 2 metri, alle temperature estreme, agli urti e alle vibrazioni, diventa il compagno ideale per chi viaggia frequentemente o per coloro che lavorano in ambienti dinamici. A ciò si aggiunge un adattatore da USB-C a USB-A, ampliando ulteriormente le sue possibili applicazioni.

Riepilogando, il Crucial X9 1TB SSD portatile è fortemente consigliato per utenti che richiedono uno spazio di archiviazione esterno veloce, capiente e resistente. La sua compatibilità estesa con diversi dispositivi e la dotazione di software aggiuntivo lo rendono una scelta ottimale per professionisti e appassionati di fotografia e videogiochi, offrendo un'ottima relazione qualità-prezzo ora disponibile a soli 82,99€ invece di 99,98€.

