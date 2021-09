Steam Deck: il sistema operativo è già stato installato su altre console portatili

I developer kit del Steam Deck di Valve sono stati spediti alle varie software house da poche ore e, secondo un tweet del creatore di SteamDB – Pavel Djundik – il sistema operativo della console portatile è stato divulgato online. Anzi, apparentemente gli appassionati sono addirittura riusciti a farlo girare su altre console portatili.

La prossima console – un PC portatile in pratica – di Valve sarà dotata di SteamOS 3.0, una nuova versione della piattaforma basata su Linux dell’azienda. Sebbene SteamOS condivida somiglianze con l’app desktop di Windows, la prima era originariamente progettata per essere una piattaforma proprietaria: Valve voleva infatti creare delle vere e proprie “Steam machines”.

Come riporta PCGamesN, Djundik ha anche condiviso delle schermate del sistema operativo della console per affermare che la parte del software che riporta allo store è attualmente inaccessibile. Ovviamente, il programmatore si è poi affrettato a far notare che queste immagini non sono una novità, poiché i precedenti comunicati stampa di Valve hanno già mostrato l’interfaccia utente del dispositivo.

An image of SteamOS 3 leaked and people are already getting it running on other portable consoles.

Steam itself is just the same Linux client with a different view (it's JavaScript).

— Pavel Djundik (@thexpaw) September 15, 2021