SUPER sconto sull tastiera Logitech K380! (-25%)

La tastiera wireless Logitech K380 è perfetta per chi necessita di connettività multi-dispositivo e portabilità. Questa tastiera Bluetooth compatta e leggera vi offre la libertà di digitare e cambiare dispositivo con il massimo della comodità, grazie alla possibilità di collegare fino a 3 dispositivi di qualsiasi sistema operativo. Al momento, grazie a uno sconto Amazon del 25% potete acquistarla per soli 44€ anziché 58,99€.

Tastiera Logitech K380, chi dovrebbe acquistarla?

La tastiera Logitech K380 è l'ideale per coloro che cercano una soluzione di digitazione mobile e multi device. Grazie alla sua capacità di connettersi fino a tre dispositivi con un semplice tocco, si rivela uno strumento indispensabile per gli utenti che amano la flessibilità e desiderano passare velocemente dalla digitazione su un laptop a quella su uno smartphone o tablet senza interruzioni. Con il suo design sottile ed elegante, disponibile in nuovi colori, questa tastiera Bluetooth non solo migliora la produttività, ma lo fa con stile. Inoltre, i tasti sagomati e arrotondati offrono un’esperienza di digitazione confortevole e silenziosa, simile a quella di un laptop, rendendola perfetta per chi scrive molto o per lunghi periodi di tempo.

Gli utenti alla ricerca di una tastiera portatile che non comprometta la comodità e l’efficienza troveranno nella tastiera Logitech K380 una compagna ideale. La durata della batteria di 2 anni, il layout minimalista che favorisce una postura migliore e la possibilità di portarla facilmente in borsa la rendono adatta tanto per l'uso domestico quanto per la produttività in movimento. Avendo un layout QWERTY italiano si sposa perfettamente con la scrittura, rivelandosi ottima anche per studenti e copywriter.

La tastiera Logitech K380 racchiude in sé eleganza e minimalismo per adattarsi a qualsiasi spazio di lavoro, ma garantisce anche una produttività senza interruzioni grazie alla sua lunga durata della batteria e alla possibilità di passare facilmente da un dispositivo all'altro. Questa tastiera Bluetooth è fluida, versatile, portatile e vanta un ottimo rapporto qualità-prezzo. Oggi, grazie a uno sconto Amazon del 25% potete pagarla solo 44€.

Vedi offerta su Amazon