Surfshark rivoluziona il Black Friday: sconti fino all'87% e mesi gratis

Per Surfshark, e in effetti per tutti, è finalmente giunto il momento di lanciare la campagna promozionale dell’anno: quella dedicata al Black Friday, quando si possono ottenere gli sconti più consistenti. Con Surfshark, il risparmio è già una realtà, e continuerà per tutto il mese di dicembre, mantenendo le attuali offerte sulla sua VPN, sul blocco degli annunci e sull’antivirus, incluso nel piano Surfshark One. Gli sconti raggiungono fino all’87%, tra i più elevati mai registrati nel settore della privacy online, e per di più ci sono 4 mesi extra inclusi nei piani annuali e biennali. In termini pratici, il costo dell’abbonamento parte da soli 1,99€ al mese, una cifra che potrete continuare a pagare per ben 28 mesi, continuando a usufruire dell’eccellente servizio di Surfshark.

Surfshark, perché sfruttare il Black Friday per abbonarsi?

Abbonarsi a Surfshark significa non solo accedere a una VPN sicura, ma anche usufruire di un pacchetto completo che include il blocco degli annunci e un antivirus, tutto racchiuso nel piano Surfshark One. Questa soluzione integrata permette agli utenti di navigare in sicurezza ed evitare truffe online, a maggior ragione durante l'imminente Black Friday. Con un abbonamento a partire da soli 1,99€ al mese, il risparmio è notevole e offre un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Un ulteriore vantaggio per chi decide di abbonarsi durante le offerte Black Friday è l'inclusione di 4 mesi extra per i piani annuali e biennali. Questo non solo rappresenta un valore aggiunto, ma permette anche di estendere la protezione a lungo termine, garantendo tranquillità per oltre due anni. In un'epoca in cui la sicurezza online è più cruciale che mai, con l'intelligenza artificiale che può ulteriormente facilitare alcuni attacchi, avere un partner affidabile come Surfshark è essenziale.

Infine, approfittare delle offerte del Black Friday su Surfshark significa non solo risparmiare, ma anche investire nella propria sicurezza digitale. Le promozioni di questo periodo sono limitate nel tempo e i prezzi possono aumentare dopo la fine della campagna. Non lasciatevi quindi sfuggire questa occasione. Proteggete la vostra privacy online e navigate in sicurezza con Surfshark, garantendovi un futuro digitale più sereno e protetto.

