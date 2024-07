SurfShark: scegli il tuo risparmio e attiva una VPN top di gamma

Per i nuovi utenti che si avvicinano per la prima volta alle VPN, è facile trovare sconti incredibili, che a volte superano persino l'80%. Tuttavia, non sempre è possibile ottenere lo sconto sul piano di abbonamento preferito, soprattutto quando una VPN offre più opzioni di piano. Spesso, infatti, solo uno di questi piani è effettivamente in sconto. Questo non è il caso di SurfShark, che offre prezzi stracciati su tutti i suoi piani, ad eccezione di quello mensile. I piani di 12 e 24 mesi godono di sconti che vanno dal 72% all'86%, rendendo accessibile una delle migliori VPN a partire da soli 2,19€ al mese.

Vedi offerte su Surfshark

Surfshark, chi dovrebbe abbonarsi?

Uno dei principali vantaggi di Surfshark è la possibilità di accedere a contenuti globali. Grazie alla sua vasta rete di server distribuiti in tutto il mondo, questa VPN consente di bypassare le restrizioni geografiche e accedere a contenuti bloccati nel proprio paese. Che vogliate guardare piattaforme di streaming internazionali o accedere a siti web specifici di altre regioni, Surfshark rende tutto questo possibile con facilità.

Surfshark è eccellente anche per famiglie o gruppi. Con la possibilità di utilizzare la VPN su un numero illimitato di dispositivi contemporaneamente, un singolo abbonamento può coprire tutti i membri della famiglia o un gruppo di amici. Questa flessibilità rende Surfshark non solo conveniente, ma anche pratica per chi ha bisogno di proteggere più dispositivi senza costi aggiuntivi. Inoltre, l'interfaccia intuitiva e le app disponibili per diversi dispositivi rendono l'uso di Surfshark semplice per utenti di ogni livello di competenza tecnologica.

Infine, Surfshark è ideale per chi è attento al budget. Con i suoi sconti attuali sui piani di abbonamento a lungo termine, che vanno dal 72% all'86%, Surfshark si posiziona come una delle VPN più economiche sul mercato. A partire da soli 2,19€ al mese per i piani di 12 e 24 mesi, offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. Questo rende Surfshark accessibile a una vasta gamma di utenti, dai neofiti della VPN agli esperti di tecnologia, che possono anche sfruttare funzioni come il MultiHop per un ulteriore livello di anonimato.

Vedi offerte su Surfshark