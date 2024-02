SVENDITA TOTALE: Norton 360 Antivirus fino al 44%

Tra l'ampio assortimento di software antivirus presenti sul mercato, Norton 360 emerge come uno dei leader indiscussi. Se il termine del vostro attuale abbonamento a una delle sue molteplici versioni è imminente, o se desiderate sostituire il vostro attuale sistema di protezione con una delle affidabili opzioni offerte da Norton 360, è il momento ideale per agire. Attualmente, Amazon propone l'intera gamma di Norton 360, dalle versioni base a quelle più avanzate, a prezzi vantaggiosi, con riduzioni che arrivano fino al 44%.

Antivirus Norton 360, chi dovrebbe abbonarsi?

Con offerte importanti su tutte le versioni di antivirus di Norton 360, chiunque stia cercando una soluzione di sicurezza informatica completa e affidabile dovrebbe considerare di abbonarsi. Che siate singoli utenti che desiderano proteggere i propri dispositivi personali e i dati sensibili da malware, ransomware e cyber attacchi, o piccole e medie imprese in cerca di una protezione avanzata che possa coprire più dispositivi e fornire funzionalità aggiuntive come la gestione delle password, il backup del cloud e controlli parentali, Norton 360 offre una gamma di opzioni adatte a soddisfare diverse esigenze e budget.

La facilità d'uso, unita alle sicurezza all'avanguardia nella rilevazione e nella neutralizzazione delle minacce, rende Norton 360 una scelta eccellente per chi vuole mantenere al sicuro la propria vita digitale senza compromessi. Il risparmio maggiore lo si ottiene con Norton Plus 2024, il cui abbonamento di 15 mesi può essere vostro a soli 14,99€ invece di 26,99€.

Norton Plus 2024 è valido per un solo dispositivo, ma se necessitate di metterne in sicurezza molti altri, allora Norton 360 Premium 2024 è il più indicato con la sua possibilità di funzionare fino a 10 dispositivi diversi. E sempre grazie alle offerte attuali, il prezzo di questa versione non aumenta più di tanto rispetto alla Plus, permettendovi di ottenere 15 mesi premium a soli 23,49€.

