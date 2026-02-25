Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sul TR Stream Vision 360 Nero AIO CPU Cooler, un dissipatore a liquido da 360 mm con schermo LCD IPS da 3,5 pollici (640x480), ventola integrata da 60 mm sulla testina magnetica e compatibilità con socket AMD AM4/AM5 e Intel LGA1851/1700. Attualmente disponibile a soli 95,20€ invece di 125,59€, con uno sconto del 24%.

TR Stream Vision 360, chi dovrebbe acquistarlo?

Il TR Stream Vision 360 Nero AIO CPU Cooler è la soluzione ideale per gli appassionati di PC gaming e per i professionisti che necessitano di prestazioni termiche elevate e costanti. È consigliato a chi monta sistemi con processori AMD AM4/AM5 o Intel LGA1700/1851 e cerca un raffreddamento a liquido all-in-one capace di gestire CPU ad alto TDP senza compromessi. Il radiatore da 360 mm con tre ventole da 120 mm e pompa a 6400 RPM garantisce un'efficienza termica superiore, rendendolo perfetto per overclocker e utenti che lavorano con carichi intensivi prolungati.

Oltre alle prestazioni, questo cooler soddisfa le esigenze di chi desidera un build esteticamente curato: il display LCD IPS da 3,5 pollici con risoluzione 640x480 permette di personalizzare l'interfaccia con immagini statiche e dinamiche tramite il software TRCC. La testina magnetica con ventola da 60 mm integrata protegge anche il modulo di alimentazione della scheda madre, offrendo una soluzione completa. Attualmente disponibile su Amazon a 95,20€ con uno sconto del 24% rispetto al prezzo originale di 125,59€, rappresenta un ottimo investimento qualità-prezzo.

Il TR Stream Vision 360 Nero AIO CPU Cooler è un sistema di raffreddamento a liquido con radiatore da 360 mm e display LCD IPS da 3,5'' (640x480). La testina magnetica integra una ventola da 60 mm per raffreddare il VRM. Compatibile con AM4, AM5, LGA1700 e LGA1851.

Vedi offerta su Amazon