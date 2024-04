Questo mouse gaming costa SOLO 11€

Il mouse gaming Trust Gaming GXT 109 Felox è dotato di 6 pulsanti programmabili per offrirvi una personalizzazione completa, consente di modificare la velocità del cursore e gli effetti di illuminazione LED multicolore. Incluso nel pacchetto troverete un software per adattare il mouse alle vostre esigenze di gioco, oltre a un cavo USB extra-lungo di 1,5 metri che vi garantirà libertà di movimento. Oggi, grazie a uno sconto Amazon del 27%, potete acquistarlo per soli 10,99€ anziché 14,99€.

Trust Gaming GXT 109 Felox, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Trust Gaming GXT 109 Felox è un mouse gaming dotato di caratteristiche pensate per migliorare l'esperienza di gioco. Con sei pulsanti programmabili, offre un'ampia personalizzazione per adattarsi alle esigenze di ogni giocatore. La possibilità di regolare la velocità del cursore da 200 a 6400 DPI permette di trovare il ritmo giusto per ogni tipo di gioco. Inoltre, l'illuminazione LED multicolore con tre diverse impostazioni aggiunge un tocco di originalità alla vostra postazione gaming.

Inoltre, il cavo extra-lungo da 1,5 metri è un ulteriore vantaggio per chi necessita di libertà di movimento, eliminando i vincoli di distanza dalla postazione. Per chi desidera un'esperienza di gioco ottimizzata a un prezzo accessibile, il Trust Gaming GXT 109 Felox rappresenta una soluzione perfetta e conveniente.

Con uno sconto Amazon del 27% che fa scendere il prezzo a 10,99€, rispetto al prezzo originale di 14,99€, il Trust Gaming GXT 109 Felox rappresenta un'ottima offerta per chi cerca un mouse performante e personalizzabile ma vuole spendere poco. Con le sue funzionalità avanzate e il design accattivante, risulta essere una scelta consigliata per migliorare la propria esperienza di gioco senza compromettere qualità e comfort.

