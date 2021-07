Twister OS porta il design di Windows 11 su Raspberry Pi

Pi Labs ha rilasciato la versione 2.1.0 del suo sistema operativo incredibilmente personalizzabile per Raspberry Pi (e non solo), Twister OS, con un nuovo tema ispirato all’interfaccia utente ridisegnata di Windows 11. Si chiama Twister 11 e rende ancora più facile per i possessori di Raspberry Pi far sembrare che stiano sperimentando la prossima generazione di Windows ancora prima del suo debutto ufficiale.

Twister OS è un fork – una copia che parte dallo stesso codice sorgente – del sistema operativo Raspberry Pi ufficiale che offre una varietà di strumenti integrati, da un emulatore x86 che semplifica l’esecuzione di determinati software su dispositivi Arm a una serie di app multimediali popolari. Ma forse è più noto per offrire un vasto assortimento di temi ispirati ad altri sistemi operativi.

Photo Credits: Leepspvideo

Questi temi personalizzati possono essere utilizzati per far sembrare che un Raspberry Pi – disponibile anche su Amazon – stia eseguendo Windows o macOS. O anche solo perché si è appassionati del look di quei sistemi operativi, ma si preferisce sfruttare le funzionalità di Twister OS. Alcuni dei suoi temi esistenti sono stati creati sulla base dell’interfaccia di Windows 95, Windows XP e Windows 7 per attirare le persone nostalgiche dei sistemi operativi ormai obsoleti di Microsoft. Twister 11 punta invece a guardare al futuro di Windows. Infatti imita, a grandi linee, il prossimo sistema operativo Windows 11, che uscirà ufficialmente verso la fine dell’anno. E di cui, ricordiamo, è già disponibile la preview beta.

Potete dare una rapida occhiata al tema di Twister 11 guardando il video dello YouTuber Leepspvideo. A partire dal minuto 5 potrete vedere com’è la resa del tema basato sull’estetica di Windows 11 – è disponibile sia una versione chiara che scura -, che emula lo sfondo, la taskbar con le icone posizionate al centro e gran parte degli aspetti estetici principali del nuovo sistema operativo di Microsoft.

Considerate comunque che è già possibile installare Windows 11 su un Raspberry Pi utilizzando una build sperimentale sviluppata dalla community Windows su Raspberry. Tuttavia, tale build presenta notevoli limitazioni, come l’impossibilità di utilizzare la rete wireless, il bluetooth o i GPIO. Twister 11 può fornire un’estetica simile a Windows 11 senza questi inconvenienti.