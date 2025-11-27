Immaginate di effettuare un solo pagamento e avere accesso a uno spazio di archiviazione cloud per sempre. Con pCloud, questa possibilità diventa realtà. Grazie al Bundle Lifetime 3in1 in Edizione Limitata o al Piano Lifetime con sconti fino al 60%, potrete proteggere i vostri file, le foto e i ricordi più preziosi senza pensieri.

Archiviazione e gestione dei file senza complicazioni

pCloud vi offre una soluzione di archiviazione cloud completa: potrete salvare i vostri contenuti digitali, sincronizzarli automaticamente e gestirli con un’interfaccia intuitiva. La condivisione dei file con amici, colleghi o familiari diventa semplice e immediata, senza la necessità di strumenti aggiuntivi. Ovunque siate, avrete sempre accesso ai vostri documenti e alle vostre informazioni in modo rapido e sicuro.

Per chi desidera una protezione ancora più avanzata, il bundle Lifetime 3in1 include pCloud Crypto: una crittografia lato client che assicura che solo voi possiate accedere ai vostri file più riservati. La privacy dei vostri dati non sarà mai compromessa e potrete accedere ai contenuti protetti su qualsiasi dispositivo. Con pCloud Crypto, i vostri documenti rimangono completamente sotto il vostro controllo.

Oltre alla sicurezza dei file, il Bundle 3in1 vi offre pCloud Pass, uno strumento per memorizzare e gestire le vostre password in modo semplice e sicuro. Potrete salvare un numero illimitato di credenziali, compilare automaticamente login e password e condividere in sicurezza le vostre informazioni crittografate con chi desiderate. In questo modo, avrete tutto ciò che serve per proteggere i vostri dati digitali in un unico pacchetto Lifetime.

