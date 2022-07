Si avvicina sempre di più la presunta presentazione della nuova line up di schede grafiche dedicate al mercato consumer/gaming di NVIDIA, vale a dire la serie GeForce RTX 40, basata sull’architettura Ada Lovelace. Pochi giorni fa, ad esempio, vi abbiamo riportato il presunto punteggio ottenuto da una GeForce RTX 4090 nel popolare benchmark Time Spy Extreme, dove ha ottenuto oltre 19.000 punti, un valore superiore del 66% rispetto alla top di gamma attuale, vale a dire la RTX 3090 Ti. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.

Recentemente, Ilya Korneychuk del canale YouTube PRO Hi-Tech ha affermato, in un video nel quale parlava delle ultime notizie inerenti al mondo della tecnologia, che il suo fornitore cinese di schede grafiche si aspetta di ricevere il primo lotto di GeForce RTX 40 in meno di un mese. Sebbene non venga specificato se si tratti di un rivenditore o un distributore, questo lascia intendere che la prossima serie di schede NVIDIA potrebbe debuttare già a settembre.

Photo Credit: Ilya Korneychuk/Twitter

Al momento, NVIDIA si sta concentrando sullo smaltimento delle scorte di RTX 30 che, purtroppo, solo recentemente sono tornate al loro prezzo consigliato, anche apportando alcuni, graditi, tagli ai prezzi. A tal proposito, vi indirizziamo alla nostra notizia dedicata per tutti i dettagli del caso.

Nella giornata di ieri, vi abbiamo parlato di alcune disavventure avute da alcuni clienti Amazon in occasione dei pazzi acquisti del Prime Day. In particolare, il brasiliano Mauricio Takeda ha acquistato una scheda grafica PALIT GeForce RTX 3090 Ti GameRock, ma, all’apertura della confezione, ha scoperto che erano presenti all’interno solo vasi di sabbia. Per maggiori informazioni, vi raccomandiamo di leggere il nostro articolo.