Una rivoluzione per le tastiere: provata, ci ha stupiti! Ora su Kickstarter

La Lemokey L5 HE 8K ha fatto il suo debutto su Kickstarter, catturando l'attenzione degli appassionati di tastiere grazie a una serie di innovazioni tecnologiche che promettono di rivoluzionare il settore. Con un design compatto e prestazioni straordinarie, questa tastiera meccanica da gaming si è già guadagnata un posto tra le migliori mai prodotte, ottenendo il nostro Award per l'eccellenza. Disponibile a circa 190€, con una leggera salita a 200€ al termine della campagna, la Lemokey L5 HE 8K è un investimento che si preannuncia vantaggioso, soprattutto per i giocatori professionisti e per chi cerca una tastiera versatile e performante. La spedizione è prevista per maggio 2025, un'attesa che sembra destinata a valere la pena.

Lemokey LE H5 8K, chi dovrebbe acquistarla?

Il cuore della Lemokey L5 HE 8K è rappresentato dai suoi switch magnetici Hall Effect, che offrono una risposta rapida con una latenza di soli 0,125ms, grazie al polling rate di 8KHz. Questo si traduce in un'esperienza di gioco ottimale, dove ogni pressione del tasto viene rilevata e registrata istantaneamente, una caratteristica fondamentale per giochi competitivi ad alta velocità. La tastiera è costruita con un telaio in alluminio che garantisce una solidità fuori dal comune, e i keycaps in double shot PBT con profilo Cherry assicurano una digitazione confortevole anche durante sessioni di gioco prolungate. L'illuminazione RGB, non solo sotto i tasti, ma anche lungo i bordi della tastiera, aggiunge un tocco estetico che non passerà inosservato.

In ambito gaming, la Lemokey L5 HE 8K dimostra tutta la sua potenza. La regolazione del punto di attuazione degli switch, che varia da 0,01mm a 3,35mm, consente agli utenti di personalizzare la risposta dei tasti in base alle proprie preferenze. Funzioni come il Rapid Trigger sono apprezzate nei giochi FPS come Counter-Strike e Valorant, dove la velocità di reazione è cruciale. La sensibilità dei tasti può essere adattata per una risposta istantanea, migliorando il controllo in scenari di gioco frenetici e rendendo la L5 HE 8K un alleato ideale per i gamer più esigenti.

Tuttavia, la Lemokey L5 HE 8K non si limita solo al gaming. Grazie alla possibilità di regolare la profondità di pressione dei tasti, la tastiera si rivela altrettanto utile nelle attività quotidiane e professionali. La funzione Dynamic Keystrokes, che consente di assegnare fino a quattro azioni diverse a un singolo tasto in base alla pressione, può migliorare la produttività in applicazioni come la programmazione, l'editing video e altre attività che richiedono una tastiera reattiva e versatile. Con la possibilità di scegliere tra due sistemi di montaggio intercambiabili, top-mount e gasket-mount, la L5 HE 8K offre un'esperienza completamente personalizzabile, adattandosi alle esigenze di ogni utente.

