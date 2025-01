Unieuro ha pensato ai MacBook! Sconto su tutti i modelli, dal 13 al 16 pollici

Unieuro ha deciso di offrire a tutti l'opportunità di acquistare un MacBook a prezzi scontati, proponendo una serie di modelli per ogni esigenza. La promozione riguarda sia il MacBook Air che il MacBook Pro, con vari modelli che vanno dai 13 ai 16 pollici, tutti dotati di chip avanzati, inclusi i nuovi M4. Per chi desidera un laptop Apple, ma a un prezzo più accessibile, l'offerta rappresenta una delle occasioni da non perdere.

MacBook Air, perché approfittarne?

MacBook Air, perché approfittarne?

Per coloro che cercano una soluzione più economica ma comunque potente, il MacBook Air da 13 pollici con chip M3 è ideale. Con un prezzo che scende sotto i 1000€, questo modello è perfetto per chi ha bisogno di un notebook leggero e dalle prestazioni soddisfacenti per attività quotidiane come la navigazione, l'elaborazione di documenti o la visione di contenuti multimediali. Nonostante il costo contenuto, il MacBook Air offre una qualità costruttiva e prestazioni tipiche dei prodotti Apple, rendendolo un acquisto intelligente per un pubblico ampio.

Salendo di livello, Unieuro propone anche il MacBook Air da 15 pollici, un portatile che combina portabilità e maggiore spazio di visualizzazione a un prezzo che parte da 1.399€. Questo modello è perfetto per chi desidera uno schermo più grande senza sacrificare la leggerezza e la durata della batteria, ma che richiede comunque prestazioni superiori rispetto al MacBook Air da 13 pollici. Con il chip M3, è adatto a chi ha bisogno di un laptop versatile per lavoro e svago, ma senza dover investire in un MacBook Pro.

Infine, per gli utenti più esigenti, Unieuro offre il MacBook Pro nelle varianti da 14 e 16 pollici, dotati dei potenti chip M4, M4 Pro e M4 Max. Questi sono ideali per chi lavora con software di editing video, programmazione o altre applicazioni grafiche complesse. Con prestazioni elevate e schermi di alta qualità, il MacBook Pro è la scelta perfetta per chi cerca un portatile Apple top di gamma, con una potenza senza compromessi. Grazie agli sconti attuali, l'acquisto di uno di questi modelli diventa ancora più conveniente.

