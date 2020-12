Windows 10 20H2, la base di utenza continua a crescere

AdDuplex, società che si occupa della promozione di applicazioni e giochi su Microsoft Store, ha pubblicato recentemente un rapporto inerente all’utilizzo di Windows 10 nel corso del 2020. I dati sono stati raccolti da circa 5.000 app che utilizzano AdDuplex SDK v2 o versioni successive fino al 28 dicembre su quasi 80.000 PC, una dimensione inferiore al consueto campione costituito da 100.000 macchine.

I dati dimostrano che l’utilizzo di Windows 10 20H2, l’ultima versione del sistema operativo di casa Microsoft, è cresciuto fino alla quota del 13,6%, un deciso aumento rispetto all’8,8% di novembre. Anche la base di utenza della versione 2004, lanciata lo scorso maggio, è cresciuta fino al 40,4% (lo scorso mese era pari al 37,6%).

A novembre, la versione 1909 era cresciuta al 36,4% ed era uguale a quella del 2004, ma a dicembre è scesa al 33,2%. Nel frattempo, la versione 1903 è scesa ulteriormente (dal 10,2% al 7,1%), situazione che in realtà si applica anche a quasi tutte le versioni precedenti. La versione 1809 è ora all’1,5% invece del 2%, 1803 è all’1,7% rispetto al 2,2% e quelli che eseguono la versione 1709 o precedente ora rappresentano solo il 2,2% degli utenti, rispetto al 2,4%. La quota di utilizzo degli Insider è ancora dello 0,3%.

Recentemente vi abbiamo parlato anche di tre interessanti feature in arrivo in Windows 10, già presenti all’interno delle ultime build distribuite ai membri del programma Insider. Parliamo della possibilità di disinstallare comodamente le Progressive Web App (PWA) di Google Chrome, visualizzare lo sfondo della schermata di blocco con un effetto 3D in parallasse ed una nuova schermata relativa alle impostazioni della webcam all’interno della sezione “Dispositivi”. Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di leggere la nostra notizia dedicata.