Questa tastiera gaming Corsair K70 RGB PRO oggi a -32%!

Oggi Amazon riserva una serie di promozioni imperdibili per gli appassionati di videogiochi, tra cui spicca l'offerta sulla fantastica tastiera da gaming Corsair K70 RGB PRO. Disponibile a soli 149,99€ invece di 219,99€, con uno sconto del 32%, questa è un'opportunità eccezionale per ottenere una delle tastiere da gioco più avanzate sul mercato. Dotata di switch meccanici CHERRY MX, telaio in alluminio resistente e retroilluminazione RGB personalizzabile per ogni tasto, la tastiera garantisce prestazioni superiori grazie alla tecnologia AXON, che registra le pressioni dei tasti fino a 8 volte più velocemente rispetto alle tastiere tradizionali. Non perdete l'occasione di arricchire il vostro setup da gaming con questo prodotto di alta qualità.

Tastiera da gaming Corsair K70 RGB PRO, chi dovrebbe acquistarla?

La Corsair K70 RGB PRO è perfetta per gli appassionati di videogiochi che desiderano un'esperienza di digitazione eccellente e una rapida risposta ai comandi. Grazie alla tecnologia avanzata e agli interruttori lineari OPX, questa tastiera offre tempi di risposta ultraveloci, ideali per i giocatori che amano i titoli competitivi e necessitano di una precisione immediata nelle loro azioni. La tastiera è progettata per durare, garantendo oltre 150 milioni di pressioni dei tasti, rendendola un investimento sicuro per chi vuole migliorare la propria postazione di gioco a lungo termine.

Oltre alle prestazioni tecniche, la Corsair K70 RGB PRO si distingue per il suo design in alluminio, i keycaps in policarbonato a doppio scatto PBT e l'illuminazione RGB personalizzabile tramite il software iCUE. Questi elementi non solo migliorano l'estetica della postazione di gioco, ma offrono anche un'esperienza visiva coinvolgente e personalizzabile.

Caratteristiche Principali della Tastiera Corsair K70 RGB PRO

Switch Meccanici CHERRY MX: Per una digitazione precisa e reattiva.

Per una digitazione precisa e reattiva. Tecnologia AXON: Registra le pressioni dei tasti fino a 8 volte più velocemente rispetto alle tastiere tradizionali.

Registra le pressioni dei tasti fino a 8 volte più velocemente rispetto alle tastiere tradizionali. Telaio in Alluminio: Garantisce resistenza e durata.

Garantisce resistenza e durata. Retroilluminazione RGB: Personalizzabile per ogni tasto tramite il software iCUE.

Personalizzabile per ogni tasto tramite il software iCUE. Durabilità: Garantisce oltre 150 milioni di pressioni dei tasti.

Al prezzo scontato di 149,99€, la tastiera da gaming Corsair K70 RGB PRO rappresenta una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate e un design accattivante. Approfittate di questa promozione per arricchire il vostro setup da gaming con un prodotto di qualità superiore, ideale per migliorare la vostra esperienza di gioco.

