A San Valentino regala i dispositivi Honor: sconti fino al 70%!

Vi avevamo già parlato della promozione messa in campo da Huawei in occasione della festa di San Valentino, ebbene restiamo in campo smartphone per offrirvi oggi quella che è la proposta di un altro brand di telefonia cinese, ovvero Honor che, proprio in occasione della Festa degli innamorati, ha pensato di scontare fino al 70% i suoi smartwatch, notebook e auricolari, dandovi quindi la possibilità di regalarvi o regalare uno dei migliori best buy del momento, ma solo fino al 14 febbraio 2021.

Di occasioni sullo store Honor ce ne sono tante, ma quella che vede il MagicBook Pro è sicuramente una delle più interessanti. Questo perché, oltre ad essere scontato già di suo, il MagicBook Pro vi è offerto addirittura in un bundle, composto da un router, mouse, zaino e speaker. Normalmente, il totale ammonterebbe a ben più di 1.000€, ma per questa settimana tutto ciò potrà essere vostro a soli 849,00€. Ovviamente, il notebook è il prodotto di punta di questo bundle, quindi merita di essere descritto e riportarvi le sue caratteristiche principali, anche perché ci pensa la nostra recensione completa a raccontarvi tutti i minimi dettagli di questo prodotto che, vi anticipiamo, saprà soddisfare le vostre esigenze.

Con un display da 16 pollici, il MagicBook Pro proposto dallo store vanta l’ottimo processore AMD Ryzen 5 4600H abbinato a 16GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione, componenti che di solito sono presenti in soluzioni più costose. A rendere questo notebook ancora più interessante e meritevole di essere definito un “must buy” sono i materiali, con il corpo totalmente in alluminio che lo rende resistente e sottile, per non parlare dello schermo che vanta un rapporto tra pannello e scocca del 90%, che fa sì che le sue dimensioni corrispondano ad un notebook più piccolo e, di conseguenza, avere così un’esperienza di visione più nitida e coinvolgente.

Prestazioni e autonomia degne di nota, con quest’ultima in grado di farvi utilizzare il notebook fino a 11 ore e ricaricarlo completamente in poco più di un’ora grazie al caricabatterie rapido da 65W. Inoltre, se avete uno smartphone Honor, potrete sfruttare il Multi-Screen Collaboration, una funzionalità che vi permetterà di condividere lo schermo del vostro dispositivo mobile e inviare file sul MagicBook Pro senza l’ausilio di cavi.

Detto ciò, le occasioni per fare un ottimo regalo di San Valentino sono numerose, motivo per cui suggeriamo di visitare anche in questa occasione la pagina dedicata all’iniziativa per non perdere nessuna delle offerta presenti, ricordandovi che le migliori le trovate direttamente in calce a questo articolo. Infine, prima di attendere il nostro prossimo articolo, vi ricordiamo anche di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi.

