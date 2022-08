La Amazon Gaming Week è ben lungi dall’essere conclusa e, come vi stiamo raccontando, sono davvero tantissime le occasioni che il portale sta mettendo a disposizione dei giocatori, non ultime la possibilità di acquistare sia la splendida Xbox Series X, che la ricercatissima PlayStation 5, sebbene le dinamiche di acquisto siano molto diverse tra le due console.

Ovviamente, non di solo hardware vive un gamer, servono anche degli ottimi giochi con cui accompagnare le ore di svago e tempo libero, ed ecco che anche in questo caso Amazon si dimostra fondamentale, viste le ottime offerte che il portale sta dedicando ai giochi, compresi – ovviamente – quelli per console Xbox!

La scelta è davvero ottima, ed il bello è che gli sconti disponibili riescono anche a raggiungere serenamente il 60%, permettendovi così di acquistare a prezzo scontatissimo, anche titoli molto recenti, alcuni dei quali esclusivamente in versione digitale. Molte, insomma, sono le proposte ma, per quel che ci riguarda, la nostra attenzione è stata catturata sull’ottimo sconto dedicato a Hot Wheel Unleashed, titolo di corse arcade, sviluppato dall’italianissimo team di Milestone, e acclamato da pubblico e critica per la sua appagante esperienza di gioco!

Il prezzo? Appena 17,86€, che sono una bazzecola rispetto al prezzo originale di 49,99€, permettendovi così un risparmio pari al 64%! Non male, specie considerando che parliamo di un titolo abbastanza recente, e soprattutto acclamatissimo, non solo per le sue qualità tecniche, ma anche per l’abilità con cui Milestone è riuscita a sintetizzare la filosofia Hot Wheels con un gioco di corse complesso e ricco di possibilità.

Forte di un parco macchine stravagante, esteso ed esagerato, ma soprattutto di tante piste dalla struttura complessa e davvero fuori di testa, Hot Wheels Unleashed è un gioco divertente tanto da soli quanto in compagnia, ed il fatto che oggi sia proposto ad un prezzo così basso lo rende, senza alcun dubbio, uno dei must buy di questa tornata della Amazon Gaming Week.

Ovviamente, questo è solo uno dei tantissimi titoli in sconto in queste ore su Amazon e, per questo, vi suggeriamo caldamente di consultare la pagina che Amazon sta dedicando a questi sconti, così che possiate dare un’occhiata all’intero catalogo di prodotti in offerta, ricordandovi che le offerte termineranno sì la prossima settimana, ma non è detto che le disponibilità durino così tanto, ed è plausibile che le offerte migliori si esauriscano nel giro di poco.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

