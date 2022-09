Questa seconda parte di settembre si sta rivelando particolarmente vantaggiosa per chi deve sostituire un grande elettrodomestico. Infatti, dopo lo sconto del 50% rilasciato da eBay sulla lavatrice Samsung con intelligenza artificiale, e dopo quello pubblicato da Amazon su un’asciugatrice dello stesso produttore, si aggiunge ora anche Comet, proponendo uno dei migliori frigoriferi combinati a 750€ in meno.

A ricevere questo enorme taglio di prezzo è lo splendido Samsung RB38A6B3DS, di cui forse avrete già avuto modo di scoprirne le caratteristiche, dal momento che si tratta di un modello presente nella nostra guida all’acquisto dedicata. Parliamo dunque di un elettrodomestico di altissimo livello, il cui sconto di 750€ vi consentirà di acquistarlo a 749€ fino al 28 settembre.

Nonostante le specifiche tecniche riportate dallo store dicano che si tratti di un modello No Frost, in realtà il Samsung RB38A6B3DS è un frigorifero Total No Frost. La differenza è che questo sofisticato sistema di raffreddamento coinvolge nel primo caso solo il congelatore, mentre nel secondo caso tiene conto anche del frigo, potendo così contare su di una proliferazione batterica veicolata dall’acqua e dall’umidità quasi inesistente.

La tecnologia Total No Frost non è l’unica che permette a questo frigorifero di essere all’avanguardia per molte famiglie, poiché sono presenti anche tecniche di funzionamento come il Twin Cooling Plus, il Metal Cooling, l’Optimal Fresh Plus e l’Humidity Fresh Plus. Ognuna è studiata per permettere ai tanti scomparti interni di funzionare sempre nel modo corretto, consentendo agli alimenti di non perdere subito il loro sapore e odore originale, oltre che a conservarsi più a lungo. Come se non bastasse, tutta questa tecnologia si trova all’interno di un design essenziale e allineato con i mobili della cucina.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Comet dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima il vostro acquisto, così che possiate accaparrarvi questo eccezionale elettrodomestico prima che il suo prezzo torni alle origini o, peggio, vada esaurito!

