Barbecue: le migliori offerte del Prime Day 2021

L’attesissimo Amazon Prime Day 2021 è ufficialmente arrivato, e fino a domani vi attenderanno tantissime offerte, oltre a quelle già annunciate prima e dopo la mezzanotte. Tra le tante promozioni da poco annunciate dal colosso statunitense, vogliamo soffermarci su tutte le iniziative che coinvolgono i migliori barbecue del momento, come quelle progettate da Campigaz e Sochef.

Tra i tanti prodotti attualmente in offerta, vi segnaliamo la presenza del barbecue Sochef DiabloX con nome in codice G32013, attualmente acquistabile 179,90€ anziché 248,90€, grazie ad uno sconto superlativo del 28%, che ha tagliato il prezzo consigliato dal produttore di ben 69,00€!

Provvisto di una struttura elegante e robusto, realizzato in acciaio inossidabile, DiabloX rappresenta il compagno perfetto per realizzare grigliate con amici e parenti, fino ad un massimo di sei persone contemporaneamente. Questo barbecue, inoltre, è sviluppato seguendo il metodo di cottura australiano, ossia quello a diffusione, mediante un funzionamento a gas. Possiede appunto tre bruciatori che raggiungono agevolmente alte temperature, per cucinare moltissimi alimenti. Tra le sue caratteristiche troviamo l’accensione tramite piezo elettrico ed un termostato integrato nel coperchio.

Tuttavia, i barbecue non sono gli unici prodotti promozionati al Prime Day, e per tanto il nostro consiglio è proprio quello di visitare la nostra speciale pagina, dove troverete la nostra intera coverage dell’evento. Infine, prima di lasciarvi al vostro futuro acquisto, vi invitiamo a iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete aggiornati su Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Se cercate invece dei buoni sconto da utilizzare per i vostri acquisti date un’occhiata alla nostra pagina speciali Codici Sconto. Vi auguriamo un buono shopping!

