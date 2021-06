I migliori videogiochi in offerta per il Prime Day 2021

21 giugno: finalmente ci siamo. I Prime Day 2021 hanno finalmente avuto inizio e siamo pronti a cercare per voi nel vasto catalogo di Amazon quelli che sono i migliori prodotti in offerta, con cui sfruttare al massimo questa due giorni dedicata agli abbonati del conveniente servizio di Amazon.

Esatto: tutte le offerte degli Amazon Prime Day 2021 sono riservato esclusivamente agli abbonati a Amazon Prime. Se non siete ancora abbonati al servizio, potete trovare comodamente qui sotto i link per diventarlo e gettarvi così in questa valanga di sconti. Non dimenticate poi che è anche possibile provare il servizio in maniera totalmente gratuita per ben 30 giorni se non lo avete ancora fatto in precedenza.

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

Amate i videogiochi? Bene, perchè siete decisamente capitati nel posto giusto. Siamo infatti andati alla ricerca di quelle che sono le migliori offerte sui videogiochi per i Prime Day 2021 e le abbiamo raccolte in questo corposo elenco. PS4, Xbox, Switch e anche PS5: qualsiasi sia la vostra piattaforma di gioco preferita, troverete qui qualcosa di vostro interesse a un prezzo super.

Grande protagonista è di sicuro il recente Resident Evil Village, disponibile per i Prime Day 2021 a 47,99€ sia per PS4 che per PS5 e Xbox. Notevole il super sconto su Godfall, esclusiva PS5 in grado di mostrare i muscoli della potente ammiraglia di casa Sony e acquistabile ora a soli 29,99€. Immancabile, poi, la presenza dell’onnipresente FIFA 21, che può essere vostro grazie ai Prime Day 2021 sia per PS4/PS5 che per Xbox a soli 17.99 euro. Un prezzo ridotto per un gioco in grado di regalarvi centinaia di ore di gioco.

Andate pazzi per i Pokémon? Non potete allora perdervi il super pacchetto gioco + espansione a soli 64,99€ disponibile sia con Pokémon Spada che con Pokémon Scudo. Se amate le macchine da corsa a fare per voi è invece quel capolavoro di Forza Horizon 4, mentre se desiderate giocare in compagnia è It Takes Two a fare al caso vostro.

I giochi in offerta per il Prime Day 2021 non si esauriscono però qui e sono ovviamente anche molti altri. Potete dare un’occhiata a quelle che secondo noi sono le migliori offerte sui videogiochi per il Prime Day 2021 comodamente nell’elenco qui sotto. Non dimenticate poi che nelle prossime ore vi mostreremo in degli articoli dedicati i migliori giochi in offerta per ogni piattaforma di gioco.

I migliori videogiochi in offerta per il Prime Day 2021

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!