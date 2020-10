Compra 2 film di Halloween su Zavvi, il secondo è in regalo!

Continua su Zavvi l’ondata di promozioni dedicata ad Halloween sicché, oltre alla “Fiera della Paura“, sullo store troverete ora anche una una nuova iniziativa che prevede il 2×1 su molte pellicole Arrow Video. Infatti, fino al 2 novembre, sarà possibile acquistare due film della famosa casa di distribuzione indipendente, e pagare solamente quello con l’importo maggiore, mentre il secondo sarà gratis! Per ottenere questo sconto dovrete semplicemente selezionare due articoli dalla lista proposta ed inserirli nel carrello, poi il prezzo verrà automaticamente modificato dal sistema, ma attenzione perché ogni utente ha un limite massimo di 10 articoli da acquistare.

In questa vasta selezione è possibile trovare titoli horror, e non solo, appartenenti a tutte le epoche con alcuni grandi esponenti del cinema d’autore come nel caso del film Donnie Darko, presente con al versione Director’s Cut con molti contenuti tra cui documentari, commenti audio e ben 20 minuti di scene mai mostrate nei cinema. È presente anche la famosa versione cinematografica di Sherlock Holmes e il mastino di Baskerville interpretato da Peter Cushing e Christopher Lee nel lontano 1959, in formato blu-ray rimasterizzato in HD e con una vasta gamma di extra tra cui un documentario con Sir. Lee che illustra le molteplici incarnazioni del famoso investigatore creato dalla penna di Arthur Conan Doyle.

Di fronte ad numero così vasto di titoli, non potevano mancare raccolte di intere saghe horror che, al netto di questa promozione, si trasformano in vere occasioni da non perdere, come nel caso della collezione riguardante i 3 film giapponesi della serie The Ring, che dal 1998 terrorizzano tutti coloro che vogliono vedere le opere che hanno ispirato i remake americani.

Le offerte qui titoli Arrow Video riguardano centinaia di articoli, e per questo vi consigliamo di visitare la pagina relativa all'iniziativa così da poter trovare il titolo più in linea con i vostri gusti.

