Il 14 gennaio alle 18:30, il Como sfiderà il Milan in un'importante sfida di Serie A, un match che promette emozioni e sorprese. Per tutti gli appassionati di calcio che non vogliono perdere nemmeno un minuto di azione, la partita sarà visibile in streaming su DAZN, Sky e NOW. Che si trovi in Italia o all'estero, non c'è motivo di perdere questo incontro. Continuate a leggere per scoprire come seguire la partita da qualsiasi parte del mondo, grazie alle soluzioni di streaming disponibili e a qualche consiglio su come aggirare eventuali restrizioni geografiche.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Como - Milan in TV e streaming

La partita Como - Milan è prevista per le 18:30 del 14 gennaio e sarà trasmessa in diretta su DAZN, Sky e NOW.

Come ci arrivano le due squadre

Il Como si presenta a questa sfida con un mix di risultati recenti che li vede al 15° posto in classifica. Nelle ultime 5 partite, la squadra ha ottenuto due pareggi, due vittorie e una sconfitta. Questo andamento alternato, purtroppo, non ha permesso al Como di risalire troppo in classifica, ma la squadra cercherà sicuramente di sfruttare il fattore casalingo per mettere in difficoltà i rossoneri. Dopo il pareggio contro il Lecce e la vittoria contro il Verona, il Como cercherà di fare di più, anche contro una squadra di alta classifica come il Milan.

Il Milan, attualmente all'8° posto in Serie A, sta attraversando un momento di incertezze. Nelle ultime 5 partite, ha registrato 3 pareggi, 1 vittoria e 1 sconfitta, mostrando qualche difficoltà a ritrovare continuità di risultati. Nonostante la qualità della squadra e la sua esperienza internazionale, il Milan ha faticato a mantenere una marcia costante in campionato, con prestazioni che non sono sempre all'altezza delle aspettative. La squadra di Stefano Pioli ha bisogno di un risultato positivo per non perdere terreno nella lotta per un posto nelle competizioni europee della prossima stagione.

Probabili formazioni Como - Milan

Como (4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Barba; Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Diao, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Bennacer; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceicao.

Come vedere Como - Milan dall'estero

Se vi trovate all'estero e non volete perdervi l'emozione di Como Milan, c'è una soluzione semplice per accedere allo streaming della partita: l'utilizzo di una VPN. Con una VPN, infatti, è possibile "mascherare" la propria posizione geografica e simulare di trovarsi in Italia, consentendo l'accesso a piattaforme di streaming come DAZN, Sky e NOW. Assicuratevi di scegliere una delle migliori VPN, in grado di garantire una connessione stabile e di qualità. Con questa soluzione, potrete seguire la partita in streaming da qualsiasi angolo del mondo, senza preoccuparvi delle restrizioni geografiche.