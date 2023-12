Follia RyanAir: voli a partire da 20€! Acquista ora uno zaino per viaggiare

La nuova promozione di Ryanair che, fino a domani 22 dicembre, permette di acquistare biglietti aerei a partire da appena 20 euro validi per voli fino a marzo 2024, sta davvero spopolando in rete. Se anche voi ne avete approfittato o state pensando di farlo, dunque, riuscirete a organizzare la prossima vacanza spendendo davvero poco... a patto di portare con voi unicamente il bagaglio a mano.

Ryanair - ma un po' tutte le compagnie low cost - sono, infatti, conosciute per essere estremamente convenienti nei prezzi dei biglietti, applicando, però, dei sovrapprezzi spropositati quando si parla di aggiungere altre valigie oltre al classico bagaglio a mano incluso nella tariffa base del biglietto. Fortunatamente, esiste una soluzione a questo problema, ovvero uno zaino da viaggio comodissimo che vi permetterà di portare con voi vestiti a sufficienza anche per svariati giorni, il tutto senza sforare le dimensioni massime di 40x20x25cm richieste da Ryanair, perfetto anche come regalo di Natale last minute.

Lo zaino SZLX, la salvezza per i viaggi low cost

Stiamo parlando dello zaino di marca SZLX, che sin dal suo lancio nel mercato ha spopolato sui social, e in primis su TikTok, per la sua comodità, arrivando ad avere oltre 13.000 recensioni su Amazon con una media di 4,7 stelle. Disponibile ad appena 42,99€, questo zaino è grande esattamente 40x20x25cm, ma è molto più capiente di quello che sembra grazie alle sue numerose tasche, le quali lo rendono più simile a una valigia vera e propria. Riuscirete, infatti, a infilare vestiti, scarpe e oggetti personali a sufficienza per stare fuori casa diversi giorni, risparmiando così sul bagaglio aggiuntivo e senza rinunciare a niente.

Inoltre, oltre che durante i viaggi è perfetto anche per essere utilizzato tutti i giorni, giacché il suo design è sobrio e comodo da tenere sulle spalle anche per ore, mentre tra le svariate tasche ne troverete apposite per inserire computer portatile, tablet o libri. Insomma, parliamo di un vero e proprio must buy per coloro che hanno sempre il passaporto in tasca, dato che vi permetterà di risparmiare notevolmente durante l'acquisto dei biglietti aerei low cost o di non dovervi ritrovare a partire riducendo al massimo ciò che portate con voi per poter infilare tutto in uno zaino normale.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e acquistarlo. Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi lo zaino su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!