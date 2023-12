Norton 360: scopri le nuove offerte Amazon! -33%

Se ritenete che l'antivirus preinstallato nel sistema operativo possa garantire una protezione contro tutte le minacce informatiche, è importante sapere che questa convinzione potrebbe non essere del tutto accurata. Esistono, infatti, virus e malware che possono essere fermati solo dai migliori antivirus. Per questo motivo, vi consigliamo di approfittare degli sconti fino al 33% offerti da Amazon su un paio di soluzioni di sicurezza targate Norton. Da una parte c'è Norton Antivirus Plus 2024, con licenza di 15 mesi a soli 11,39€, dall'altra c'è Norton 360 Standard 2024, con la stessa licenza di 15 mesi a soli 14,19€.

Vedi offerte su Amazon

Norton 360, perché approfittarne?

Gli antivirus Norton vanno oltre la semplice protezione antivirus, offrendo un ampio ventaglio di funzionalità per garantire la sicurezza totale del vostro sistema. Questi software non solo rileveranno e neutralizzeranno le minacce informatiche, ma forniranno anche strumenti avanzati per proteggere la vostra identità online (come una VPN), gestire in modo efficiente le password (come un password manager) e assicurare una navigazione sicura.

Sia con Norton 360 che con Norton Antivirus Plus 2024, potrete contare su una protezione a 360° che include firewall avanzati, controlli parentali, backup automatici dei file importanti e molto altro ancora. Inoltre, l'interfaccia utente intuitiva renderà l'utilizzo di queste potenti funzionalità accessibile anche per gli utenti meno esperti.

Insomma, un investimento di poche decine di euro, relativo però a un aspetto importante come quello della sicurezza informatica. Pertanto, se volete preservare la vostra sicurezza digitale in modo completo e duraturo, vi consigliamo di approfittare di queste offerte prima che scadano.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata ai software, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che gli sconti potrebbero terminare da un momento all'altro.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerte su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!