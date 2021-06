Giochi PS4: le migliori offerte del Prime Day 2021

Dopo una lunga attesa gli Amazon Prime Day sono finalmente arrivati e con loro come di consueto una lunga carrellata di offerte. Computer, vestiti, utensili e chi più ne ha più ne metta: nella nostra pagina dedicata potete trovare i migliori sconti degli Amazon Prime Day 2021 e risparmiare così decine e decine di euro.

Come dice il nome stesso degli Amazon Prime Day 2021, per usufruire degli incredibili sconti di questi due giorni è necessario essere iscritti al convenientissimo servizio in abbonamento di Amazon. Non lo siete ancora? Nessun problema: seguendo i link qui sotto potete farlo a tempo record e cominciare così da subito ad approfittare delle offerte degli Amazon Prime Day 2021. Ah, se non ne avete ancora usufruito c’è anche un mese di prova totalmente gratuito!

» Clicca qui per sottoscrivere il tuo abbonamento ad Amazon Prime «

» Sei uno studente? Iscriviti ad Amazon Prime a metà prezzo! «

In questo articolo vi andremo a parlare di quelle che sono le migliori offerte sui giochi PS4. Perché sì, è vero che PS5 è oramai sul mercato da diversi mesi, ma la vecchia console di casa Sony ha ancora più di un asso nella manica, soprattutto con quelli che sono i super sconti degli Amazon Prime Day 2021. Da non sottovalutare è poi il fatto che PS5 è retrocompatibile con i titoli per PS4, rendendo queste offerte particolarmente allettanti anche per i fortunati possessori della nuova piattaforma di gioco Sony.

A colpire particolarmente l’attenzione in questo lungo elenco di offerte su videogiochi e console PS4 è senza ombra di dubbio alcuno Resident Evil Village, che per gli Amazon Prime Day 2021 è venduto a soli 47,99 euro nella sua standard edition e 49,99 nella bellissima Steelbook Edition. Imperdibile anche il superbo Persona 5 Royal, che grazie ai Prime Day 2021 può essere acquistato a soli 29,99€. Gli amanti del calcio troveranno invece nell’immortale FIFA 21 una grande offerta, con lo sportivo di EA che è disponibile all’incredibile prezzo di soli 17,99€. Non male, vero?

I giochi PS4 in sconto su Amazon per i Prime Day 2021 sono però anche molti altri e tra di essi possiamo ad esempio trovare opere di tutto rispetto come Cyberpunk 2077, Final Fantasy VII Remake, Guilty Gear Strive e Mass Effect Legendary Edition. Potete dare un’occhiata a quelle che secondo noi sono le migliori offerte sui giochi PS4 dei Prime Day 2021 comodamente nella lista qui sotto.

