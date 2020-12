Adesso che il 25 dicembre si avvicina sempre di più è cominciata la così detta corsa ai regali di Natale, e per l’occasione abbiamo realizzato una nuova guida dedicata esclusivamente ai gioielli Swarovski da regalare. Da oltre 125 anni il brand Swarovski è sinonimo di qualità con i suoi splendidi gioielli artigianali che, curati nei più minimi dettagli, riescono a creare sempre prodotti unici e caratteristici, sempre alla moda, con metalli placcati e con ogni cristallo incastonato singolarmente. La semplice presenza di un gioiello Swarovski riesce a donare brillantezza ad un’outfit, completandolo e donando a qualsiasi tipologia di stile una marcia in più.

In questa nostra selezione abbiamo quindi pensato di proporvi quelli che sono i migliori prodotti del brand da regalare, tenendo conto della reperibilità di alcuni di questi articoli, con soluzioni per tutti i portafogli, che vi permetteranno di ottenere dei gioielli che variano tra eleganti orologi, collane dalle forme audaci, orecchini minimal, e tanti altri articoli pieni stile. Tutti prodotti che esprimono al massimo il loro valore tanto quanto singolarmente, come nel caso degli orecchini o dei bracciali, sia abbinati ad altri gioielli.

Onde evitare di perdere ulteriormente tempo, e quindi rischiare di non farvi ottenere i regali allungando i tempi di consegna fino a dopo le feste, eccovi quindi la nostra selezione dei migliori Swarovski da regalare. Siete pronti a consultare questa brillante selezione? Si comincia!

I migliori gioielli Swarovski da regalare a Natale

Collana Angelic Square

Questa elegante e raffinata collana Angelic Square è rappresentata da una delicata catenina con incastonature rodiate che presenta alla fine un pendente con un cristallo Swarovski blu a forma quadrato, circondato da luminose pietre bianche. Con il il suo design ricercato ed originale, questa collana è adatta tanto all’esser usata quotidianamente, come per le grandi occasioni, e rappresenta un’ottimo regalo per chiunque cerca di risaltare con un piccolo, ma molto rilevante, gioiello a pendente.

» Clicca qui per acquistare la collana Angelic Square

Braccialetto Infinity Heart

Il braccialetti, con i loro dettagli minimal e glamour, sono una di quelle tendenze che non smettono mai di andare fuori moda, a prescindere dalla stagione, visto che stanno benissimo anche in presenza di orologi o sovrapposti anche ad altri bracciali per creare un look unico ed estremamente personale. Il braccialetto Infinty Heart è uno di questi, e con le sue linee creative composte da un duplice elemento che raffigura un cuore ed un simbolo dell’infinito intrecciati, è espressione di amore eterno. Inoltre, una splendente pietra posta sul simbolo dell’infinito aggiunge un ulteriore tocco di ricercatezza al bracciale.

» Clicca qui per acquistare il braccialetto Infinity Heart

Orologio Dazzling Swan

Oltre ad essere incredibilmente elegante, l’orologio Dazzling Swan rappresenta anche l’apice di tecnologia swiss-made, infatti si dimostra un prodotto versatile resistente all’acqua fino a 50m, nonostante la cassa sia impreziosita di cristalli. Il suo quadrante è argentato, mentre il bracciale in acciaio inox conferisce all’orologio un design – scusate il gioco di parole – senza tempo, in grado di adattarsi ad ogni stile sportivo o elegante.

» Clicca qui per acquistare l’orologio Dazzling Swan

Orecchini Bella

Questi eleganti orecchini a buco Svarowski, sono caratterizzati da una semplice ma estremamente elegante compisizione, un semicerchio realizzato con una fila di pietre bianche luccicanti con tagli di varie forme tra rotondi, quadrati, a goccia e che si dimostrano estremamente giovanili e vivaci. Con questo design minimal e discreto ma ugualmente molto brillate, questi orecchini Bella possono essere indossati anche insieme ad altri orecchini.

» Clicca qui per acquistare gli orecchini Bella

Decorazioni Swarovski

Posto d’onore, alla fine della nostra selezione di gioielli da regalare, per le decorazioni Swarovski, dove statuette ed elementi d’arredo la fanno da padrona, con le loro molteplici linee curve realizzate da numerosi ed accurati intagli, diventano dei veri oggetti imperdibili da posizionare sulla libreria di collezionisti ed appassionati. La scelta è molto variegata ed include statuette appartenenti al mondo Disney, dai film Pixar e dall’universo di Star Wars, con addirittura la piccola statuina del Bambino visto in The Mandalorian.

» Clicca qui per acquistare le decorazioni Swarovski

