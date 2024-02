Prezzo TOP su UNO Deluxe! (-30%)

Se amate i giochi da tavolo, non fatevi sfuggire l'offerta Amazon di oggi sullo storico gioco di carte UNO Deluxe di Mattel Games, in offerta a soli 18,15€, con uno sconto del 30% sul prezzo originale di 25,99€. Questa particolare versione di UNO è fornita con una bellissima scatola di latta, dove conservare tutte le carte e gli elementi necessari per giocare!

UNO Deluxe, chi dovrebbe acquistarlo?

UNO Deluxe è il gioco perfetto se volete divertirvi in famiglia e con gli amici: può essere giocato da bambini di età superiore ai 7 anni e offre un divertimento davvero illimitato. Il gioco segue le classiche regole, quindi il vostro obiettivo è quello di scartare tutte le carte e gridare "UNO!" quando ve ne rimane in mano solamente una.

UNO Deluxe permette di giocare in coppia o in gruppi fino a 10 persone, permettendo di sfidarsi sia individualmente che a squadre. Le regole intuitive e le carte speciali come i Jolly aggiungono divertimento e imprevedibilità, per serate in compagnia sempre diverse!

Approfittate dell'offerta su UNO Deluxe, disponibile su Amazon con uno sconto del 30% che vi permette di acquistarlo a soli 18,15€ con lo sconto del 30%!

Vedi offerta su Amazon