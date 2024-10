Innovazione bancaria e VANTAGGI a portata di smartphone con HYPE Next: ricevi subito 20€ di bonus!

Se siete alla ricerca di una soluzione bancaria innovativa che semplifichi la gestione delle vostre finanze, dovreste dare un'occhiata a questa offerta: HYPE Next è disponibile a soli 2,90€ al mese, con un bonus di benvenuto di 20€ utilizzando il codice promozionale "CIAOHYPER".

Prima di aprire un conto, consigliamo di leggere termini e condizioni sul sito di Hype

Apri un conto HYPE Next

HYPE Next, chi dovrebbe sceglierlo?

Il conto corrente digitale HYPE Next rappresenta la soluzione ideale per chi desidera una gestione moderna e integrata delle proprie finanze. La piattaforma si distingue per la sua capacità di aggregare tutti i conti bancari in un'unica interfaccia, permettendo una visione completa e immediata del proprio patrimonio attraverso la funzionalità Radar.

La vera forza di HYPE Next risiede nelle sue funzionalità avanzate. Il servizio offre 20 box di risparmio personalizzabili, ideali per pianificare spese future o creare fondi di emergenza. La piattaforma include anche un pacchetto di assicurazioni complete, che coprono gli acquisti online, la protezione dei prelievi ATM e persino l'assistenza medica telefonica 24/7.

L'aspetto più innovativo riguarda la gestione quotidiana: i bonifici istantanei gratuiti, la possibilità di ricaricare il conto senza limiti e la carta di debito Visa inclusa rendono ogni operazione semplice e immediata. Il sistema di categorizzazione automatica delle spese aiuta a mantenere un controllo preciso sul budget, mentre la funzione di cashback permette di ottenere rimborsi sugli acquisti online.

A soli 2,90€ mensili, HYPE Next rappresenta un'opportunità eccezionale per modernizzare la gestione delle proprie finanze. La combinazione di funzionalità avanzate, protezioni assicurative e la possibilità di ricevere un bonus di benvenuto di 20€ rende questa soluzione particolarmente vantaggiosa per chi desidera un controllo completo delle proprie finanze attraverso un'unica piattaforma digitale!

Apri un conto HYPE Next