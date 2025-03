L'elfo domestico Dobby di Harry Potter in versione LEGO a soli 24€!

Il Dobby LEGO è in offerta su Amazon a soli 23,99€ invece di 29,99€, con uno sconto del 20%! Questo adorabile personaggio dell'universo di Harry Potter vi conquisterà con i suoi dettagli curati e gli accessori iconici inclusi, come la torta fluttuante di zia Petunia, il diario di Tom Riddle e il calzino di Harry. Alto 19 cm, è dotato di supporto espositivo con targhetta, rendendolo un'irresistibile idea regalo per fan dagli 8 anni in su e collezionisti del mondo magico.

Dobby LEGO, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set Dobby LEGO è consigliato non solo agli appassionati di Harry Potter dagli 8 anni in su, ma anche a collezionisti e fan che amano esporre pezzi unici delle loro saghe preferite. Con i suoi 403 pezzi, vi permetterà di costruire il modello ufficiale dell'amato elfo domestico con caratteristiche snodabili che consentono di ricreare le diverse espressioni e pose del personaggio. Le parti mobili, come testa, orecchie, braccia e dita articolate, vi daranno la possibilità di personalizzare la vostra esposizione, rendendo questo set una perfetta aggiunta alla collezione di ogni appassionato.

Questo set soddisfa il desiderio di rivivere i momenti più iconici della saga grazie agli accessori inclusi: la torta fluttuante di zia Petunia, il diario di Tom Riddle e il calzino di Harry Potter. Alto 19 cm e completo di supporto con targhetta per l'esposizione, Dobby LEGO diventa un elemento decorativo che catturerà l'attenzione in qualsiasi stanza. Attualmente in offerta, rappresenta un'opportunità ideale per un regalo speciale o per ampliare la propria collezione di gadget a tema Harry Potter con un pezzo unico ed emozionante.

Con un prezzo di 23,99€ invece di 29,99€, Dobby LEGO rappresenta un'occasione imperdibile per tutti i fan di Harry Potter. Vi consigliamo l'acquisto non solo per l'eccellente qualità costruttiva tipica LEGO, ma anche perché è il primo modellino ufficiale dedicato a questo amato personaggio, perfetto come regalo dagli 8 anni in su o per arricchire qualsiasi collezione a tema.

Vedi offerta su Amazon