Mai più oggetti smarriti con il pack da 4 AirTag a soli 99€!

Vedi offerta su Amazon

Super offerta su Amazon per la confezione da 4 AirTag Apple a soli 99€ invece di 129€, con uno sconto del 23%! Questi piccoli dispositivi vi permettono di ritrovare facilmente oggetti smarriti tramite l'app Dov'è, con configurazione istantanea e localizzazione precisa grazie alla tecnologia Ultra Wideband. La batteria dura oltre un anno ed è sostituibile, mentre la resistenza all'acqua e alla polvere (IP67) garantisce affidabilità in ogni situazione.

Confezione da 4 AirTag, chi dovrebbe acquistarla?

Se spesso vi capita di perdere le chiavi, il portafoglio o altri oggetti importanti, i 4 AirTag sono l'investimento perfetto per la vostra tranquillità. Ideali per famiglie o persone sempre in movimento, questi piccoli dispositivi vi permettono di localizzare con precisione qualsiasi cosa vi stia a cuore. Grazie all'integrazione con l'app Dov'è e la tecnologia Ultra Wideband, vi guideranno esattamente dove avete lasciato i vostri effetti personali, facendovi risparmiare tempo prezioso e stress.

La configurazione istantanea, la batteria che dura oltre un anno e la resistenza all'acqua e alla polvere rendono questi AirTag particolarmente pratici nella vita quotidiana. Sono consigliati specialmente a chi possiede già dispositivi Apple, poiché sfruttano l'ecosistema esistente per offrire funzionalità avanzate come la possibilità di far suonare l'altoparlante integrato o chiedere assistenza a Siri. In più, la rete globale di dispositivi Apple vi aiuterà a ritrovare i vostri oggetti anche quando sono lontani, mantenendo sempre protetta la vostra privacy.

Questa confezione da 4 AirTag è ora disponibile a 99€ invece di 129€, un'ottima occasione per chi desidera proteggere più oggetti di valore. Vi consigliamo l'acquisto per la facilità d'uso, l'affidabilità della rete Apple e la tranquillità di sapere che le vostre chiavi, borse o altri oggetti importanti saranno sempre rintracciabili.