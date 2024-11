Casa super sicura grazie al Black Friday: Nuki Smart Lock Pro quarta generazione scontato di 71€!

Scoprite l'offerta imperdibile su Amazon del Nuki Smart Lock Pro quarta generazione al prezzo di 209,00€, invece di 279,93€. Risparmiate con uno sconto del 25% su questa innovativa serratura smart che vi permette di trasformare il vostro smartphone in chiave e di controllare l'accesso alla vostra abitazione da remoto, grazie alla connessione WiFi e alla compatibilità con Matter per l'integrazione nella vostra Smart Home. Facile da installare in meno di 3 minuti, senza necessità di perforazioni, e con funzionalità come l'apertura e il bloccaggio automatico della porta, questa serratura porta la sicurezza domestica nel XXI secolo. Non perdetevi questa ottima promo del Black Friday!

Nuki Smart Lock Pro (quarta generazione), chi dovrebbe acquistarlo?

Il Nuki Smart Lock Pro quarta generazione è l'acquisto ideale per chi cerca una soluzione moderna e sicura per trasformare la propria abitazione in una smart home. Grazie alla facile installazione che non richiede interventi invasivi, è perfetto anche per chi vive in affitto e desidera migliorare la sicurezza dell'abitazione senza alterare la struttura esistente.

Inoltre, per gli amanti delle tecnologie per la casa connessa, questo dispositivo si integra perfettamente in ecosistemi Smart Home già esistenti, supportando i più recenti standard come Matter. Chi vuole vivere un'esperienza abitativa all'avanguardia, potrà beneficiare delle funzioni di apertura e bloccaggio automatico, che aggiungono un nuovo livello di comfort e sicurezza al quotidiano.

È possibile assegnare fino a 200 autorizzazioni individuali per l'accesso, adattandosi perfettamente alle vostre esigenze personali o di lavoro. Inoltre, l'integrazione con lo standard Smart Home Matter permette la connessione con sistemi come Amazon Alexa, Google Home o Apple per un controllo ancora più intuitivo e automatizzato della vostra serratura.

Attualmente, la Nuki Smart Lock Pro quarta generazione è in offerta a 209,00€, rispetto al prezzo originale di 279,93€, permettendovi di risparmiare significativamente sulla trasformazione della vostra abitazione in una smart home. Raccomandiamo vivamente questo prodotto per la sua facilità di installazione, la versatilità d'uso e l'elevato livello di sicurezza e comodità che offre, rendendolo un investimento intelligente per chiunque desideri modernizzare l'accesso alla propria abitazione.

Vedi offerta su Amazon