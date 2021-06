VPN | Le migliori offerte di giugno 2021

Orientarsi nel mondo delle VPN, si sa, è sempre un azzardo, specie qualora non si abbia alcuna competenza nel settore. Del resto, come vi abbiamo mostrato nella nostra apposita guida alle VPN premium (ovvero quelle che richiedono una formula di abbonamento a pagamento per poter essere utilizzate appieno), quello delle VPN è un mondo vastissimo e complicato, fatto di statistiche, sistemi di protezione dei dati, abbonamento di ogni tipo e, soprattutto, di offerte.

Ogni mese, infatti, molte delle principali VPN del settore si danno “battaglia” nel conquistarsi l’attenzione di nuovi, possibili, clienti, in quello che è un vastissimo mare di tagli al prezzo e promozioni in cui, come intuirete, non è semplice orientarsi, anche solo considerando quelle che sono le proposte “premium”. Dunque, per venire in vostro soccorso, abbiamo pensato di stilare per voi questa comoda guida agli acquisti, contenente solo quelle che consideriamo le migliori, e più irrinunciabili, offerte dedicate al mondo delle VPN premium. Tant’è che, come noterete, non si tratterà di una lista particolarmente estesa,

Prima di lasciarvi alle offerte, qualora abbiate bisogno di capire qualcosina in più sul mondo delle VPN, o sentiate il bisogno di rispondere a domande come “cos’è una VPN?“, “come funziona” o “sono legali?”, vi suggeriamo ancora una volta di consultare la nostra guida in cui troverete, per filo e per segno, tutte le risposte ai principali dubbi e perplessità sul mondo delle connessioni sicure, con anche un chiaro prospetto sul loro funzionamento, sui loro rischi e sulle principali caratteristiche di quelli che sono considerati i servizi più affidabili.

Le migliori offerte VPN di Giugno 2021

VyprVPN

Per il mese di giugno, VyprVPN apre le danze con un’offerta ben nota ai suoi fan, e tutta incentrata sui mesi in regalo. Spendendo appena 1,39€, per un totale di soli 50 euro per 3 anni di servizio, VyprVPN si propone con pacchetti che possono regalare fino a 12 mesi di servizio gratuito, sommati – per altro – ad uno sconto che sul piano biennale (o meglio, triennale visti i 12 mesi in regalo!) comporta addirittura uno sconto dell’87%!

Stiamo parlando di un risparmio di ben 340,60€, per una VPN che, tra le altre cose, si è imposta sul mercato per un’eccellente politica zero log e ad una formula “soddisfatti o rimborsati” che può essere riscattata entro i primi 30 giorni di abbonamento.

» Clicca qui per abbonarti a VyprVPN

IPVanish

IPVanish risponde alla chiamata alle armi in vista del mese di giugno con un’offerta competitiva ma, soprattutto, completa, che vi permetterà non solo di approfittare di un’ottima promozione nel campo delle VPN, ma anche in quello dell’archiviazione in cloud, vista la possibilità di sottoscrivere un abbonamento al servizio di archiviazione online offerto da SugarSync! I pacchetti sono quindi 2, con la possibilità di risparmiare poco più di 80 dollari su ognuno di essi, e con un costo per mese (riferito all’abbonamento con piano annuale) di 2,62$ per il pacchetto con la sola VPN, e di 2,92$ per quello VPN+SugarSync.

L’unico “svantaggio” è quello di non poter contare, allo stato attuale, su di una buona offerta sui piani di abbonamenti mensili, per cui IPVanish risulta conveniente se e solo se effettuerete la sottoscrizione da 1 anno. Va detto, però, che parliamo comunque di una delle migliori scelte del mercato, con 1.300 server sparsi in circa 60 paesi in tutto il mondo, senza contare il vantaggio di essere una delle poche alternative del mercato a proporsi con un piano che vi permetterà di connettere contemporaneamente ben 10 dispositivi.

» Clicca qui per abbonarti ad IPVanish

Surfshark

Performante, ed estremamente competitiva, Surfshark rinnova anche per il mese di giugno la sua più celebre ed apprezzata promozione, che prevede uno sconto sul piano d’abbonamento da 24 mesi addirittura dell’81%! Stiamo quindi parlando di appena 2,05€ al mese, per un piano d’abbonamento che, normalmente, costerebbe addirittura 10,67€, ed un costo per 24 mesi di 256,08€, ora ridotti a meno di 50€: un affare senza se e senza ma!

Qualora poi il piano da 24 mesi fosse troppo, Surfshark è anche una delle poche realtà ad offrire promozioni anche su pacchetti più piccoli, come quello da soli 6 mesi che, scontato anch’esso, vi permetterà di utilizzare il servizio a soli 5,34€ al mese. Ma del resto, con i suoi protocolli OpenVPN UDP e TCP (una rarità per il settore), oltre a protocolli di sicurezza IKEv2, crittografia AES-256 ed un comodo kill switch per impedire la perdita di dati allo stop della connessione, Surfshark rappresenta senza dubbio una delle scelte più sensate del mercato, ideale per quanti vogliono puntare tutto non solo sulla velocità, ma anche e soprattutto sulla sicurezza della propria navigazione e dei propri dati.

» Clicca qui per abbonarti a Surfshark

NordVPN

Considerata come una delle migliori VPN premium del mercato, NordVPN si propone con un’offerta semplice ma concreta, che vi darà la possibilità di usufruire di uno sconto del 65% sul piano di abbonamento biennale, o del 51% su quello annuale. Il prezzo? 3.30€ al mese per 24 mesi di sottoscrizione, ed un costo totale di 79,20€, oppure 4,60€ per 12 mesi, con un costo totale di 55,20€.

Semplice, concreto, certamente più caro della media, ma decisamente imbattibile dal punto di vista delle performance e della qualità della navigazione. NordVPN è infatti considerata l’azienda più affidabile sulla piazza, la qual cosa è confermata dalla bellezza di oltre 12 milioni di utenti in tutto il mondo.

Potendo contare sulla bellezza di oltre 5450 server in 60 paesi, NordVPN è una scelta sensatissima per chiunque cerchi una VPN affidabile, sicura e molto stabile, anche quando si cerca la connessione con le zone più remote del pianeta. Dotata di un proprio strumento crittografico, un password manager e un comodo kill switch per scongiurare qualsiasi perdita di dati, è tra i pochissimi servizi che include quasi ogni forma di pagamento possibile in rete, compresi – giusto ad esempio – Bitcoin e PayPal.

» Clicca qui per abbonarti a NordVPN

CyberGhost

Raccomandata anche dai nostri tecnici, che la utilizzano per molti dei test sul campo CyberGhost è una VPN che con i suoi oltre 6200 server in ben 90 paesi, è riuscita a minare anche lo strapotere di NordVPN, soprattutto per la sua semplicità di utilizzo il che, come capirete, la rende una scelta ideale per i neofiti, che potranno sempre e comunque utilizzare automaticamente il miglior server disponibile in base al servizio da utilizzare.

Con il mese di giugno, dunque, anche CyberGhost si lancia alla carica del mercato, offrendosi con una promozione davvero eccezionale, che vi permetterà di sottoscrivere il piano di abbonamento da 3 anni a soli 2 euro al mese, includendo nella proposta anche altri 3 mesi di abbonamento extra, offerti a titolo gratuito. Il totale della promozione, dunque, è di appena 78 euro per un totale di 35 mesi di sottoscrizione, facendo di CyberGhost la scelta più economica sul lungo termine, senza contare che è attualmente l’unica azienda ad offrire un periodo di prova gratuito di ben 45 giorni!

» Clicca qui per abbonarti a CyberGhost

ExpressVPN

Riportando in pista la sua offerta più famosa, ExpressVPN si propone per questo mese di giugno con un pacchetto d’abbonamento nello stravagante formato di 15 mesi. Il motivo è semplice: l’azienda offre infatti un classico abbonamento da 1 anno a cui aggiunge, in forma del tutto gratuita, ben 3 mesi di abbonamento extra, offrendovi il tutto con un risparmio del 49%, ed un prezzo totale di 84,41€, ovvero 5,63€ al mese.

Certo, sulla carta, non parrebbe un prezzo particolarmente vantaggioso, ma va tenuto conto che tra le VPN premium, ExpressVPN occupa un posto di tutto rispetto, complici i suoi oltre 3000 server in 160 aree su 94 Stati, nonché la sua ottima qualità della connessione, capace di garantire velocità e stabilità anche in connessione con i luoghi più remoti del pianeta. ExpressVPN, inoltre, è l’unica VPN sul mercato ad offrire una crittografia dati certificata di livello militare, tale da renderla, con tutta probabilità, la soluzione VPN più sicura del mercato e questo, ovviamente, ha un prezzo.

» Clicca qui per abbonarti ad ExpressVPN

Con questo si conclude, per ora, il nostro prospetto mensile dedicato alle migliori offerte del mondo delle VPN, ben chiaro che l’invito è quello di tenere questo articolo tra i preferiti o, quanto meno, di dargli un’occhiata periodicamente, così che possiate tenere sotto controllo eventuali nuove proposte da parte del settore.

Ciò detto, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vi ricordiamo che qualora siate a caccia di offerte o coupon sconto, non c’è davvero posto migliore dei nostri canali Telegram, rispettivamente dedicati a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buona navigazione!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!