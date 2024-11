Oggi è il Single's Day: cos'è e dove trovare le migliori offerte

Novembre è il mese in cui molti consumatori attendono il Black Friday per fare acquisti e ottenere grandi risparmi. Tuttavia, prima che l’attenzione si concentri su quel giorno, c’è un’altra occasione da non perdere: il Single’s Day, una giornata di sconti che in realtà può estendersi o essere anticipata di 2-3 giorni da diversi e-commerce. Tempismo e velocità diventano quindi essenziali per approfittare delle offerte migliori. In questo articolo, abbiamo selezionato tutte le promozioni più interessanti già attive. Sebbene il Single’s Day sia nato in Cina, anche catene come Mediaworld e Unieuro hanno colto l’occasione per proporre nuovi sconti, che si aggiungono a quelli del Black Friday già in parte avviati.

Unieuro

Iniziamo proprio da Unieuro. Il portale propone il 22% di sconto extra su acquisti di almeno 199€. Va sottolineato che il 22% si applica spesso su prodotti già scontati, quindi parliamo di risparmi ulteriori rispetto ai soliti. PC, elettrodomestici, le categorie merceologiche sono tante e coprono una vasta gamma di esigenze. Ad esempio, chi è alla ricerca di un nuovo smartphone, una TV o elettrodomestici per la casa può trovare soluzioni a prezzi convenienti. Il prezzo finale lo si vedrà dopo aver aggiunto il prodotto nel carrello.

Vedi offerte su Unieuro

Mediaworld

In occasione del Single's Day, anche Mediaworld offre il 22% di sconto extra al momento del checkout. Tuttavia, in questo caso la spesa minima deve essere di 299€, quindi se volete beneficiare di forti risparmi dovete acquistare prodotti per un valore superiore a questa soglia. Anche Mediaworld propone una vasta selezione di articoli in sconto, che spaziano dai dispositivi tecnologici come smartphone, tablet, e laptop, fino agli elettrodomestici per la casa e accessori. Questo significa che chi ha in programma un acquisto importante può trovare l’occasione giusta per ottenere uno sconto significativo su articoli di qualità.

Vedi offerte su Mediaworld

Aliexpress

Dal momento che Aliexpress è tra i principali store cinesi, è ovvio che ha fatto in modo che per l'11 novembre ci fossero sconti notevoli. Aliexpress ha infatti preparato una vasta selezione di prodotti scontati per il Single's Day, coprendo categorie come moda, elettronica, accessori per la casa e molto altro. Alcuni articoli sono in promozione solo per un tempo limitato, quindi è essenziale essere rapidi per ottenere le migliori offerte. Aliexpress, inoltre, offre coupon e sconti progressivi che permettono di risparmiare di più man mano che aumenta il valore dell’ordine. Questo è vantaggioso per chi vuole fare acquisti multipli e ottenere il massimo dal proprio budget.

Vedi offerte su Aliexpress

Geekbuying

Lo stesso vale per Geekbuying, con coupon e sconti che si concentrano principalmente su stampanti 3D e monopattini elettrici. Scavando tra la pagina promozionale, si trova comunque un po' di tutto, facendo anche Geekbuying un'altra piattaforma da tenere d'occhio per il Single’s Day. Oltre alle offerte su stampanti 3D e monopattini elettrici, sono disponibili anche numerosi sconti su gadget tecnologici e articoli per la casa. Come per altri e-commerce, Geekbuying offre coupon aggiuntivi che permettono di ottenere risparmi ancora maggiori durante la fase di checkout. Se state cercando articoli un po' più di nicchia, Geekbuying è una valida alternativa per trovare prodotti innovativi a prezzi ridotti.

Vedi offerte su Geekbuying

Teufel

Per gli amanti della musica e della buona qualità audio, Teufel offre per il Single's Day sconti fino al 42%. I prodotti coinvolti spaziano dalle semplici casse bluetooth ai sofisticati sistemi home theater ideali per chi cerca un'esperienza sonora di qualità cinematografica. Con queste promozioni, Teufel si conferma un'ottima opzione per chi vuole arricchire la propria casa con tecnologia audio all'avanguardia, approfittando di sconti consistenti.

Jimmy Italia

In questo caso il Single's Day è caratterizzato da due coupon. Il primo, "SINGLE11", che permette di risparmiare l'11% su tutto. Il secondo, "EXTRA22", che consente un risparmio del 22% sui prodotti best seller. Parlando appunto di prodotti, le offerte riguardano soluzioni di pulizia domestica, come aspirapolvere e lavapavimenti. Un'occhiata alla pagina promozione è consigliato.

Vedi offerte su Jimmy Italia

GeekMall

Tanti coupon anche con GeekMall, che potete usare per acquistare uno o più dei tantissimi prodotti delle più svariate categorie merceologiche. In particolare, con il codice sconto "30DBLVN500" ottenete un risparmio di 30€ per ordini superiori a 500€. Con il codice "20DBLVN300", il risparmio scende a 20€ ma scende anche la soglia minima per utilizzarlo, soglia che passa da 500€ a 300€. Infine, c'è il coupon "10DBLVN100" con il quale ottenere un piccolo ma sempre apprezzato sconto di 10€, a fronte di una spesa minima di 100€.

Vedi offerte su GeekMall

Samsung

Solo per oggi, lo store regala uno SmartTag2 a chi acquista un prodotto selezionato. Le già imperdibili offerte del Black Friday disponibili sullo store ufficiale diventano quindi ancora più allettanti. Tra i prodotti idonei per ricevere l'omaggio, ci sono TV, smartphone, monitor e smartwatch.

Vedi offerte su Samsung

Xiaomi

Concludiamo con Xiaomi che, tramite il coupon "10OFFDOUBLE11", consente di ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% su quasi tutto il catalogo nel suo store ufficiale. L'unica eccezione riguarda il Redmi Note 13 da 6/128GB e il POCO X6 Pro 5G da 8/256GB. Per tutti gli altri prodotti, è possibile combinare i flash sale del Black Friday con il 10% di sconto extra offerto oggi.

Vedi offerte su Xiaomi