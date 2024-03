Questa etichettatrice bluetooth è UTILISSIMA e senza inchiostro, tutti la amano su TikTok!

Se siete soliti utilizzare TikTok vi sarete sicuramente imbattuti almeno una volta nel trend degli Amazon Finds, ovvero prodotti che si caratterizzano per essere unici nel loro genere, economici e solitamente molto utili, tanto da farveli desiderare istantaneamente. Ebbene, uno dei più amati in assoluto, tanto che vanta oltre 1.000 recensioni su Amazon, è questa tanto splendida quanto comodissima etichettatrice portatile bluetooth, in offerta a soli 23,39€ invece di 38,99€!

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 10% durante il checkout

Etichettatrice Bluetooth Pristar P15 Mini, chi dovrebbe acquistarla?

Guardando le caratteristiche di questa etichettatrice è facile capire perché sia diventata così popolare: può essere utile in molteplici contesti, dal fai da te alla gestione domestica, passando per l'ufficio e la scuola. Vi consentirà, infatti, di stampare etichette adesive di piccole dimensioni con scritte, disegni, QR code e altro ancora, personalizzando font, colore e sfondo direttamente dall'app dedicata, il tutto senza la necessità di inchiostro.

La sua principale caratteristica, infatti, è di sfruttare la stampa termica, per cui sarà sufficiente sostituire i rotoli di carta una volta esauriti. Inoltre, la connessione wireless Bluetooth, compatibile con i sistemi Android e iOS, vi permetterà di modificare e stampare etichette direttamente dal vostro smartphone o tablet, offrendo così una flessibilità senza precedenti. Grazie all'ampia gamma di simboli, bordi, lingue e font disponibili sull'app gratuita oltre alla capacità di stampare codici a barre, QR, immagini e altro ancora, si rivolge a tutti coloro che necessitano di personalizzare con facilità i propri materiali nell'ambito domestico, scolastico, aziendale o industriale.

Infine, la carta termica è resistente all'acqua, all'olio e ai graffi, rendendola adatta per molteplici ambienti sia interni che esterni. Parliamo, dunque, di una soluzione economica e versatile per tutte le esigenze di etichettatura, per cui non possiamo non consigliarvela, soprattutto finché è in offerta!

Vedi offerta su Amazon