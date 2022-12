Il Natale è ormai alle porte ma sicuramente, molti tra di voi che ci stanno leggendo, sono ancora alla ricerca di prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo da regalare ad amici e parenti. Trovare gli articoli ideali senza sforare il proprio budget e, soprattutto, che riescano ad arrivare ancora entro il 25 dicembre è più che complicato in questo momento. Anche Amazon ha diversi articoli già off limits per le feste, per questo abbiamo pensato di agevolare la vostra ricerca con una rassegna dettagliatissima di proposte ideali per ogni preferenza!

Sono molti gli store che propongo prodotti in grado di arrivare ancora entro Natale e, grazie ad essi, siamo riusciti a stilare davvero moltissime liste con idee regalo a prezzi imbattibili: per la mamma, per il papà, a meno di 10€ e molte altre ancora. Però, nell’articolo di oggi, abbiamo pensato di menzionare i prodotti last minute disponibili su Amazon a meno di 25€ e pronti per essere consegnati anche in appena 24h!

All’interno della lista troverete ben 10 articoli adatti a varie preferenze e necessità: trattamenti per il viso, tisane biologiche, kit regolabarba e molto altro ancora a vostra disposizione. Il nostro consiglio è di aggiungerli al vostro carrello il prima possibile, fintanto che ci sono ancora dei giorni da sfruttare prima dell’inizio effettivo del Natale.

10 acquisti last minute a meno di 25€

Tazza termica LARS

Se state cercando un prodotto utilissimo per mantenere le vostre bevande alla temperatura perfetta, anche mentre siete fuori casa, vi consigliamo questa fantastica tazza termica, riutilizzabile e sostenibile. La tazza in questione è l’ideale per il vostro caffè da portare via, anche mentre andate a lavoro e si inserisce perfettamente anche nei portabevande per auto. Inoltre, l’apertura per bere è perfetta, ideate per evitare possibili versamenti. Vi permetterà di mantenere calde le vostre bevande per ben 4h e, d’estate, vi assicurerà la freschezza per ben 8h.

Bracciale in argento 925 Cose Lily

Se state cercando un prodotto di bigiotteria che vi assicuri un ottimo rapporto qualità/prezzo, il bracciale in argento 925 Cosie Lily è indubbiamente il prodotto che fa per voi. Si tratta di un articolo delicato ed elegante, dal look moderno, arricchito da dolcissimi ciondoli a forma di cuore lungo la catena. Non meno importante, dei cristalli Swarovski blu adornano il braccialetto, aggiungendo un tocco brillante al design. Un regalo ideale per tutte un amica, vostra mamma o magari la vostra ragazza!

Pukka Herbs 45 filtri

Per gli appassionati di bevande calde alle erbe, non dovreste farvi scappare il set contenente. 45 filtri di incredibili tisane selezionate dalla gamma Pukka, per regalare un momento di relax alle persone a cui volete bene. All’interno della confezione troverete una selezione di infusi rilassanti con ingredienti biologici al 100% e approvvigionati eticamente: Tulsi Clarity, Night Time, Love, Relax, Chamomile Vanilla and Manuka Honey. Potrete gustare queste fantastiche erbe mettendole in infusione per almeno 15 minuti in una tazza di acqua bollente.

Portagioie da viaggio

Non potevamo non aggiungere un portagioie funzionale ed elegante da regalare a qualcuno che possiede diversi prodotti di bigiotteria o gioielli. Si tratta di un modello adatto da portare comodamente anche in viaggio, in valigia o anche in uno zaino. Questo organizer è perfetto per riporre anelli, orecchini, collane, braccialetti, fermagli per orologi e molto altro ancora, grazie alla partizione che lascia il giusto spazio a ogni articolo. Dunque, non dovrete preoccuparvi che le collane o i bracciali possano intrecciarsi tra loro oppure che gli orecchini si spostino da una parte all’altra del portagioie. Un prodotto davvero utilissimo ed elegante nella colorazione crema/beige, da non farsi scappare.

Kit Routine Viso Sensitive Acqua alle Rose

Questo set Acqua alle Rose è l’ideale per chi ha una pelle sensibile e che si irrita facilmente con trucchi e trattamenti per il viso di vario genere. L’acqua micellare Sensitive, infatti, deterge struccando delicatamente e in profondità, senza alterare equilibrio ed idratazione anche di pelli sensibili e minimizzando gli arrossamenti. Il latte detergente micellare, invece, strucca la pelle anche dal trucco waterproof mentre il tonico Acqua alle Rose favorisce la naturale freschezza ed idratazione della pelle e aiuta a prevenire irritazioni causati dall’azione degli agenti esterni. Non meno importante, la crema Antirughe Sensitive con Collagene Vegetale, rimpolpa la pelle e distende le rughe, per un’efficace azione anti-età. La Maschera Idratante in tessuto Acqua alle Rose, infine, re-idrata, nutre e ravviva la naturale luminosità del viso. Tutti i prodotti del kit contengono il 95% di ingredienti di origine naturale, con Estratto di Rosa e Collagene vegetale che rimpolpa e distende le rughe

Tazza da caffè in ceramica Bacio

State cercando un prodotto ideale non per una sola persona ma per una coppia di amici o parenti? Questo set di tazze in ceramica è davvero l’ideale, grazie al materiale di alta qualità e ai manici delle tazze molto robusti e difficili da rompere. Questi due prodotti abbonati, raffiguranti due innamorati che si scambiano un dolcissimo bacio, vengono inviate in una bella confezione regalo con un’apertura a forma di cuore. Inoltre, non solo vengono presentate molto bene, ma sono anche disposte in maniera sicura per il trasporto a casa vostra. Una proposta davvero imperdibile, utili e disponibile a meno di 25€.

One Piece. Le ricette piratesche di Sanji

Per amici o parenti nerd, vi consigliamo il libro One Piece. Le ricette piratesche di Sanji. Qual è il segreto della forza incommensurabile, dell’ottimismo, dell’energia e della incrollabile resilienza del futuro re dei pirati, Rufy dal cappello di paglia, e della sua ciurma? L’alimentazione! Gioiosi e succulenti banchetti a base di piatti che coniugano sapori deliziosi a proprietà nutritive correttamente bilanciate. E l’artefice di questi autentici miracoli gastronomici è solo uno: Sanji Gamba Nera, il miglior cuoco dei sette mari, il combattente che ha sublimato l’utilizzo delle gambe in modo da preservare le sue mani per cucinare. Un vero e proprio must have per gli appassionati di One Piece e di cucina!

Chupa Chups Gift Box

Cosa accomuna grandi e piccini, soprattutto durante le festività? Ovviamente stiamo parlando degli apprezzatissimi dolci e, questa Box Chupa Chups, è proprio per questo la proposta ideale da regalare a chiunque. All’interno della confezione troverete un Flower Bouquet riempito da lecca-lecca e la Mini Latta in edizione limitata che si trasforma in salvadanaio. Il goloso mix di 35 lecca-lecca a gusti assortiti come fragola, ciliegia, mela, limone, anguria e arancia è un pensiero adatto a tutte le occasioni e a tutti i palati. Un’idea regalo particolare, simpatica per chi non vuole puntare su acquisti banali!

Tostapane Aigostar Lamo 30RFU

Utile in cucina e caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo c’è indubbiamente il tostapane Aigostar Lamo. Il rivestimento della piastra è antiaderente, perfetto per preparare i vostri toast rapidamente e senza far attaccare il pane alla superficie, in modo tale da assicurarvi una facile pulizia. Non meno importante, sfrutta un’ottima doppia piastra per arrostire uniformemente ben 2 fette in contemporanea. Sul coperchio, inoltre, sono presenti due indicatori luminosi: il rosso e il verde indicano lo stato operativo mentre la spia indica il processo di riscaldamento. Quando raggiunge la temperatura, il display si spegne! Non meno importante, il toast è progettato con impugnatura antiscottatura, piedini antiscivolo e blocco per garantire la sicurezza durante la cottura. Un’idea regalo che non può non essere accettata!

Kit regolabarba King C. Gillette

State cercando il regalo perfetto per un vostro caro amico o per il vostro compagno, ma non avete idea di cosa possa servirgli? L’ottima confezione regolabarba uomo King C. Gillette include una testina lavabile, 3 pettini regolatori di lunghezza, spazzolina di pulizia e caricatore. Un kit d’eccellenza facilissimo da usare e ing rado di assicurare un look perfetto, in base alle vostre specifiche preferenze. I tre pettini regolatori di lunghezza sono adatti per tutti gli stili di barba: molto corta da 1 mm, corta da 3 a 11 mm e lunga da 13 a 21 mm. Le lame affilate, pensate per garantirvi una lunga durata, vi garantiscono ottimi risultati di regolazione e la batteria ricaricabile vi assicura 50 minuti di rasatura continua!

