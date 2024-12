Roborock Q7 Max a 200€: il tuo nuovo supereroe domestico!

Il Roborock Q7 Max è oggi disponibile su Amazon a 199,99€ invece del prezzo consigliato di 299,99€. Questo robot aspirapolvere all'avanguardia offre una navigazione LiDAR PreciSense per pulizie efficienti e precisi in ogni angolo della casa, con una potente aspirazione di 4200 Pa che solleva senza fatica detriti e peli di animali domestici. Grazie ai suoi serbatoi d'acqua controllati elettronicamente, il Roborock Q7 Max può aspirare e lavare il pavimento contemporaneamente, adattando il flusso d'acqua alle specifiche esigenze di pulizia. Con la possibilità di creare una mappa 3D dettagliata dell'ambiente domestico tramite l'app facile da usare, vi garantisce una pulizia ottimale personalizzata.

Roborock Q7 Max, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Roborock Q7 Max è l'ideale per chi cerca una soluzione completa e avanzata per la pulizia della casa, senza rinunciare alla comodità e all'efficacia. Grazie alla sua potenza di aspirazione di 4200 Pa, è adatto a chi convive con animali domestici, in grado di catturare peli e detriti con estrema facilità. L'innovativa funzionalità che consente di aspirare e lavare contemporaneamente soddisfa le esigenze di chi desidera non solo rimuovere lo sporco superficiale, ma anche igienizzare i pavimenti. L'ampio raggio di azione fino a 300㎡ lo rende perfetto per abitazioni di medie e ampie dimensioni.

Inoltre, la tecnologia di navigazione LiDAR PreciSense e la mappatura 3D consentono al Roborock Q7 Max di pianificare il percorso più efficiente, evitando ostacoli e assicurando una copertura totale degli spazi. Queste caratteristiche lo rendono ideale per chi desidera un ecosistema domestico intelligente e ottimizzato, con la possibilità di controllare e personalizzare le sessioni di pulizia tramite un'app intuitiva. Che si tratti di selezionare i materiali del pavimento in ogni stanza o di aggiungere mobili alla mappa virtuale della casa, questo robot aspirapolvere offre una soluzione su misura per le esigenze più diverse, combinando funzionalità avanzate e facilità d'uso.

Al prezzo di 199,99€, il Roborock Q7 Max rappresenta una soluzione tecnologicamente avanzata e versatile per mantenere la casa pulita con il minimo sforzo. La sua potenza di aspirazione elevata, accoppiata alla capacità di effettuare contemporaneamente la pulizia a umido, lo rende adatto per chi cerca un'assistenza completa. La navigazione precisa e la mappatura 3D assicurano la pulizia in ogni angolo della casa, facendolo diventare un investimento perfetto per chi desidera un ambiente igienizzato e accogliente.

Vedi offerta su Amazon