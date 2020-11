Sackboy A Big Adventure: ecco dove acquistarlo al miglior prezzo

PS5 è oramai alle porte e, con essa, anche una carrellata di interessantissimi titoli. Ma se Demon’s Souls è troppo difficile per voi e Marvel’s Spider-Man Miles Morales non vi ispira, qual è la scelta migliore per inaugurare l’attesissima console di casa Sony? La risposta dipende molto probabilmente dai gusti, ma tra i titoli più interessanti disponibili entro il nuovo anno per PS5 è impossibile non citare anche Sackboy A Big Adventure. L’iconico personaggio, in circolazione fin dall’era PS3, promette infatti di fare faville e a rendere il tutto più interessante è poi il fatto che è possibile prenotare il gioco fin da ora al miglior prezzo sul mercato. Non male, no?

Standard Edition

Se volete solo giocare a Sackboy A Big Adventure al minor prezzo possibile e non vi interessano gadget e contenuti aggiuntivi, la standard edition è la scelta che fa decisamente per voi. Massimo risultato al minimo prezzo, che volere di più?

Special Edition

Siete alla ricerca di un’edizione da collezione con cui far invidiare i vostri amici? A venire in vostro soccorso è fortunatamente la Special Edition di Sackboy A Big Adventure che, oltre a contenere il titolo per PS4 e l’upgrade gratuito alla versione PS5, presenta al suo interno anche un bellissimo peluche del sackboy travestito da tigre. Un’edizione bellissima, per un gioco che si prospetta altrettanto spettacolare.

