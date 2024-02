Prezzo TOP su questa replica dello scudo di Captain Carter! (-30%)

Se siete fan Marvel e appassionati di collezionismo, non fatevi sfuggire lo scudo di Captain Carter, in offerta a un prezzo imperdibile di 132,35€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo originale di 189,99€. Si tratta di un oggetto di alta qualità che vi catturerà con i suoi dettagli e la fedeltà allo scudo originale, perfetto sia come oggetto da collezione, che per i vostri cosplay.

Scudo di Captain Carter, chi dovrebbe acquistarlo?

Per chi ama il Marvel Cinematic Universe e per chi vuole immergersi nei panni della propria eroina preferita, questo scudo di Captain Carter è l'acquisto perfetto. Si tratta di un pezzo che non può mancare nelle collezioni dei veri fan del personaggio, nato dalla serie "What If...?". Lo scudo è in scala 1:1 ed è equipaggiato con cinghie regolabili, che pemettono di adattarlo facilmente a qualsiasi braccio.

ora disponibile a soli 132,35€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo originale di 189,99€, lo scudo di Cptain Carter è l'opportunità perfetta per arricchire la vostra collezione a tema Marvel. Si tratta di un oggetto che spiccherà e susciterà l'invidia di tutti i vostri amici e che potrete usare nei vostri cosplay di uno dei più celebri personaggi dell'universo di "What If...?".

