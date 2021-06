Sdraio da giardino | Le migliori del 2021

Dopo avervi segnalato quali sono le migliori amache da giardino e il metodo corretto per capire se un modello è valido o meno, vogliamo ora ritornare a parlare di comfort all’aria aperta e articoli per giardino, creando una guida dedicata alle migliori sdraio da giardino che, durante l’estate, assumono un ruolo importante nel cercare di alleviare lo stress o, semplicemente, rivelarsi degli ottimi prodotti per trascorrere i pomeriggi delle giornate più calde rimanendo sdraiati sotto all’ombrellone o magari sotto ad un bellissimo gazebo.

Come saprete, le sdraio da giardino non sono tutte uguali, motivo per cui abbiamo deciso di metterci alla ricerca delle migliori e riportarle in questo articolo, aggiungendo nella seconda parte i motivi che ci hanno spinto a selezionare determinati modelli piuttosto che altri. Infatti, sebbene il compito di una sdraio da giardino sia quello di farvi rilassare, esistono modelli in grado di offrirvi una comodità superiore, grazie a strutture più ergonomiche e materiali di qualità, arricchiti magari con cuscini e poggiatesta. Ciò detto, non perdiamo altro tempo e scopriamo subito quali sono i migliori modelli che vi permetteranno di ottenere una comodità pari, se non superiore, alle sdraio che trovate in spiaggia.

Le migliori sdraio da giardino

Amazon Basics

Come spesso accade, soprattutto in una certa categoria di prodotti, gli articoli realizzati dal brand Amazon Basics si rivelano ottimi e con un rapporto qualità/prezzo molto buono. È il caso di questa sdraio da giardino che, a nostro giudizio, merita di essere inserito nella nostra lista dedicata perché ha tutto il necessario affinché possiate rilassarvi e godere di un ottimo comfort. Disponibile in vari colori, questo modello è stato studiato per darvi la sensazione di assenza di peso e gode di un telaio in acciaio verniciato a polvere che lo rende resistente e, allo stesso tempo leggero da trasportare. Inoltre, include un poggiatesta imbottito e braccioli sagomati e supporta un peso di 136kg.

Stiliac

Disponibile in tantissime colorazioni, la sdraio da giardino prodotto da Stiliac è un altro modello da prendere in considerazione da coloro che vogliono munirsi di una soluzione capace di garantire un ottimo comfort. Proprio come il modello precedente, è stato pensato affinché possiate sollevare i piedi più in alto della testa e ottenere un effetto “gravità zero“, a vantaggio di un relax tipico delle soluzioni professionali da spiaggia. La portata massima riportata dal produttore è di 110kg, mentre la struttura vanta materiali come l’acciaio e tessuto textilene traspirante.

Totò Piccinni

Se vi piace il legno, la sdraio da giardino di Totò Piccinni è quello che fa per voi! A differenza dei modelli precedenti, dispone di un sofficissimo e comodissimo cuscino imbottito in gomma piuma, lavabile e sostituibile con numerosi altri cuscini di molteplici colorazioni (acquistabili separatamente). La struttura in legno è stata realizzata per essere reclinabile in 3 posizioni, adattandosi sia per l’uso interno che esterno. Inoltre, è semplice da ripiegare, il che la rende facile da trasportare e poco ingombrante quando non si utilizza.

Keter

Un altra sdraio da giardino che si adatta a molteplici usi è il modello realizzato da Keter. La sua particolarità è la bellissima trama in vimini, che lo rende elegante e dal tono neutro, e per questo in grado di adattarsi a qualsiasi ambiente. Nonostante la struttura possa sembrare non ripiegabile, in realtà vi permetterà di ridurre l’ingombro nel momento in cui volete metterlo da parte, e avrete modo di scegliere 4 regolazioni con cui godere di un ottimo relax. Inoltre, è esente da qualsiasi manutenzione, dato che i suoi materiali sono resistenti agli agenti atmosferici.

Outsunny

Non potevamo chiudere la lista dei migliori sdrai da giardino non citando un modello Outsunny, brand leader nelle attrezzature per il giardinaggio. Questa soluzione è senza dubbio la più desiderata, ma ha un costo decisamente superiore rispetto agli altri modelli. È ideale per chi vuole avere, oltre al comfort, una sdraio in grado di fare la differenza esteticamente. La struttura, infatti, vanta una lavorazione di prima classe e include un tettuccio parasole resistente ai raggi solari e alla pioggia. Ovviamente, è presente un cuscino imbottito e un poggiatesta, mentre la base può supportare un peso fino a 150kg. Siamo di fronte non ad una semplice sdraio da giardino, ma ad un complemento d’arredo che coniuga il design con la funzionalità.

Come scegliere la sdraio da giardino

Come immaginerete, i fattori che determinano se una sdraio da giardino è valido o meno si concentrano quasi esclusivamente sulla comodità, quindi non sorprende se gli elementi da tenere in considerazione sono simili a quelli che abbiamo riportato nella nostra recente guida dedicata alle migliori amache da giardino. Ad ogni modo, ci sono alcune caratteristiche che non dovrebbero mancare se si vuole ottenere il massimo comfort e sono le seguenti:

Struttura pieghevole

Dal momento che parliamo di sdraio da giardino, controllare se un determinato modello ha o meno una struttura ripieghevole è importante, dato che quest’ultima vi aiuterà a spostarlo da un posto all’altro in maniera semplice e veloce, oltre ad avere il vantaggio di occupare poco spazio nel momento in cui serve metterlo da parte. Possibilmente, tale struttura dovrebbe essere realizzata con materiali come acciaio o legno i quali, oltre a rendere resistente il prodotto, assorbono meglio il calore rispetto ad una soluzione in plastica.

Inclinazione

Sebbene qualsiasi sdraio da giardino permetta di regolare lo schienale, è giusto prendere in considerazione il modello che offre le maggiori possibilità di inclinazione, in modo da trovare facilmente la posizione più comoda per voi. Inoltre, sarebbe preferibile che la sdraio abbia la possibilità di regolare l’inclinazione anche nella parte frontale, dandovi modo di porre i piedi in diverse altezze.

Braccioli e altro

Nonostante non siano indispensabili, i braccioli hanno la potenzialità di aumentare il comfort di una sdraio da giardino, soprattutto nei modelli la cui forma tende ad assomigliare ad una sedia. Questo vale anche per i poggiatesta e poggiapiedi, che non dovrebbero mancare nelle soluzioni più costose e raffinate.

Portata massima

Infine, vi è il peso che riesce a supportare la struttura. Conoscere qual è il carico massimo di un modello è fondamentale, onde evitare di danneggiare la sdraio. A tal proposito, il nostro consiglio è quello di tenere in considerazione il proprio peso e scegliere un modello che supporti un peso leggermente superiore, sebbene più alto sia e meglio è, ovviamente. Ad ogni modo, la maggior parte dei modelli è in grado di sorreggere tranquillamente oltre 100kg.