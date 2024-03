Set di amiibo di Noah e Miyo IN SCONTO su Amazon! Solo 40€

Amate Xenoblade Chronicles 3? Allora non potete farvi sfuggire quest'ottima offerta Amazon sul set di amiibo di Noah e Miyo, scontato su Amazon dell'11% e disponibile a soli 40€, rispetto al prezzo originale di 44,99€. Stiamo parlando di qualcosa che non può mancare nella collezione di ogni vero fan della saga!

Set di amiibo di Noah e Miyo, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set di amiibo di Noah e Miyo è imperdibile per gli amanti di Xenoblade Chronicles 3, senza dubbio uno dei migliori JPRG per Nintendo Switch, come raccontato anche nella recensione. Anche in questo caso, gli amiibo vi permettono di sbloccare contenuti esclusivi in gioco, per poi essere aggiunti alla vostra collezione di action figure a tema videogame.

Usarli è semplicissimo: basta appoggiare la statuetta sul joycon destro, dotato di chip NFC, per far registrare la loro presenza al gioco e sbloccare i contenuti relativi. Se quindi siete fan della saga Xenoblade e non potete fare a meno di collezionare qualsiasi gadget a tema, approfittate di questo sconto dell'11% sulla coppia di amiibo Noah e Miyo, attualmente in offerta a soli 40€!

