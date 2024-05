Set mouse + tastiera da gaming by Trust in sconto del 40%!

Se avete voglia di dare una svecchiata alla vostra postazione da gaming, cambiando in un colpo solo sia il vostro mouse che la vostra tastiera da gioco, il tutto spendendo un'autentica bazzecola, allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa offerta Amazon, grazie alla quale potrete portarvi a casa per appena 20,99€, l'ottimo e funzionale set mouse + tastiera Trust Gaming GXT 838 Azor, in sconto del 40% rispetto al prezzo originale di 34,99€! Un affare niente male, specie considerando quello che è il prezzo medio di questo genere di prodotti venduti singolarmente.

Set mouse + tastiera Trust Gaming GXT 838 Azor, chi dovrebbe acquistarlo?

Il set mouse + tastiera Trust Gaming GXT 838 Azor è un'opzione ideale per i gamer alle prime armi che cercano un'esperienza di gioco migliorata senza spendere una fortuna. Offerto a soli 20,99€, questo set soddisfa sia le esigenze di chi si avvicina per la prima volta al mondo dei videogiochi sia degli utenti occasionali che desiderano aggiornare la propria postazione con dispositivi gaming di qualità e dal design accattivante. Con funzionalità come l'anti-ghosting fino a 8 tasti simultanei e la regolazione DPI per il mouse, i giocatori possono aspettarsi prestazioni fluide ed efficienti sia nelle sessioni di gioco prolungate che nelle attività quotidiane. Inoltre, la possibilità di personalizzare la propria esperienza gaming grazie alle tre modalità di colore LED e alla luminosità regolabile, rende questo set ancor più accattivante e conveniente, permettendovi così anche un minimo di personalizzazione della postazione di gioco.

Composto da una tastiera con layout integrale italiano QWERTY e un mouse con sensore da 800 a 3000 DPI, questo set è progettato per garantire buone prestazioni ad un prezzo concorrenziale, includendo, anche al netto del suo prezzo budget, diverse attenzioni utili a rendere l'esperienza di gioco piacevole e senza singhiozzi. La tastiera, dotata di tecnologia anti-ghosting che supporta fino a 8 pressioni di tasti contemporanee e con piedini antiscivolo regolabili, assicura una digitazione precisa e confortevole. Il mouse, invece, con i suoi 6 pulsanti sensibili e la velocità regolabile, garantisce risposte rapide e una presa sicura.

Oltre a ciò, parliamo anche di un set da gaming che, al netto del prezzo concorrenziale, è stato progettato anche con una certa attenzione verso l'ergonomia e la comodità d'utilizzo. Il design ergonomico del mouse, ad esempio, combinato ai tasti funzione multimediali e alla possibilità di regolare l’altezza della tastiera, assicurano ore di utilizzo senza affaticare troppo le articolazioni di mani, dita e polsi, come dovrebbe essere per qualsiasi configurazione da gaming degna di questo nome.

Attualmente disponibile a soli 20,99€, rispetto al prezzo originale di 34,99€, il set mouse + tastiera Trust Gaming GXT 838 Azor rappresenta un'opportunità eccellente per migliorare l'esperienza di gioco senza svuotarsi il portafoglio. Parliamo, infatti, di un prodotto di buona qualità che, venduto com'è ad un prezzo davvero concorrenziale, potrebbe essere la scelta ideale per i giocatori che desiderano prestazioni affidabili e un look accattivante ad un prezzo decisamente "budget".

