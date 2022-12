Se siete videogiocatori e volete essere avvolti da un audio spaziale durante le vostre sessioni di gioco, sarete sicuramente interessati alle Sony Inzone, la recente gamma dell’azienda dedicata alle cuffie da gaming di alto livello, rivolta agli utenti PC e soprattutto a quelli PS5. Queste cuffie, dall’eccellente qualità audio e dal buon comfort durante l’utilizzo prolungato, sono ora in sconto da Amazon!

Di offerte ce ne sono ben 3 e riguardano tutta la serie Inzone, dal modello H3 fino al top di gamma H9, che potrebbe rivelarsi il più interessante per la maggior parte di voi. Infatti, nonostante sia il modello entry level a beneficiare dello sconto più alto, il top di gamma viene proposto al prezzo più basso di sempre, vale a dire a soli 220,59€. Le sorelle minori, invece, vengono proposte allo stesso prezzo dell’ultimo Black Friday, il che significa che siamo di fronte a delle ottime occasioni d’acquisto, per di più in vista del Natale.

A tal riguardo, per le Inzone H3 e H7 è prevista la consegna entro il 25 dicembre, mentre per le H9 purtroppo non si farà in tempo a metterle sotto l’albero di Natale. Poco male, poiché siamo certi che l’attesa sarà ricompensata, in quanto le Sony Inzone H9 sono una delle poche cuffie da gaming ad avere la cancellazione del rumore attiva, utile ad esempio per isolarsi dal rumore delle ventole del PC o della console. Il modello più costoso, inoltre, dispone di effetti di illuminazione sulla scocca e permette un uso sia in modalità wireless che Bluetooth, caratteristiche non presenti sul modello più economico, in quanto cablato.

Se non vi interessa la connessione senza fili e gli effetti di illuminazione, allora potrete risparmiare e acquistare le Inzone H3 a soli 69,00€, poiché condividono un design simile alle sorelle maggiori, inclusa la qualità audio. Non sono infatti sprovviste della tecnologia 360 Spatial Sound, che rende il suono molto avvolgente, permettendovi di udire ogni dettaglio dalla giusta posizione.

Le Inzone H7, invece, si faranno apprezzare per l’autonomia che, secondo quanto dichiarato dal produttore, è maggiore rispetto al modello top di gamma. D’altronde c’è da aspettarselo, in quanto l’ANC e le luci sui padiglioni impattano non poco sulla durata della batteria. L’assenza di quest’ultimi permette alle Inzone H7 di funzionare fino a 40 ore senza interruzioni, rendendole tra le migliori cuffie per PS5 in quanto ad autonomia e non solo.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi i link delle rispettive pagine Amazon dedicate a queste cuffie da gaming a marchio Sony, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili. Inoltre, per avere la certezza di ricevere gran parte dei prodotti entro Natale, consigliamo caldamente di iscriversi ad Amazon Prime.

