Stampa smart con la Canon PIXMA TR4756i, oggi a MENO DI 52€! -39%

Se state cercando una stampante multifunzione che unisca qualità, praticità e un prezzo competitivo, l'offerta attuale su Amazon per la Canon PIXMA TR4756i è imperdibile. Disponibile a soli 51,99€, con uno sconto del 39% rispetto al prezzo consigliato di 84,99€, rappresenta un'opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Canon PIXMA TR4756i, chi dovrebbe acquistarlo?

Canon PIXMA TR4756i è una stampante multifunzione wireless 4 in 1, ideale per chi lavora da casa o ha bisogno di una soluzione compatta ed efficiente per la stampa quotidiana. Grazie alle sue funzionalità di stampa, copia, scansione e fax, questa stampante si adatta perfettamente a qualsiasi esigenza.

Uno dei principali vantaggi è la sua connettività smart. Grazie al Wi-Fi integrato, potete controllarla direttamente dal vostro smartphone o tablet tramite l'app Canon PRINT, Apple AirPrint o Mopria per Android. Inoltre, la funzione Wireless Direct vi permette di stampare senza necessità di un router, garantendo massima flessibilità d'uso.

Un'altra caratteristica esclusiva della Canon PIXMA TR4756i è la compatibilità con il PIXMA Print Plan, il servizio che vi permette di ricevere automaticamente l'inchiostro a casa vostra prima che si esaurisca. Con tariffe flessibili e un sistema di gestione intelligente, non dovrete più preoccuparvi di rimanere senza cartucce nel momento del bisogno.

Questa stampante Wi-Fi è progettata per ottimizzare il vostro flusso di lavoro. Grazie alla stampa fronte/retro automatica e all'alimentatore automatico di documenti (ADF) da 20 fogli, potrete gestire con facilità la copia e la scansione di documenti multipagina. Inoltre, è perfetta anche per la stampa di foto senza bordi in formato 10x15 cm, garantendo risultati professionali direttamente a casa vostra.

Con un design compatto ed elegante in bianco, Canon PIXMA TR4756i si integra perfettamente in qualsiasi ambiente domestico o ufficio. Approfittate subito dello sconto del 39% e acquistatela su Amazon a soli 51,99€ prima che l'offerta scada! Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori stampanti multifunzione per ulteriori consigli.

