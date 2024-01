Questa TV Sony 4K 50" è un AFFARE! (-26%)

È il momento ideale per aggiudicarsi la Sony XR-50X90S, una smart TV da 50" dotata della tecnologia BRAVIA XR Full Array LED e di una straordinaria risoluzione 4K Ultra HD, attualmente disponibile su Amazon al prezzo vantaggioso di soli €1.040,53. Questo televisore di alta qualità, pensato anche per offrire un'esperienza di gioco ottimale con la PS5, è progettato per integrarsi perfettamente con la console di nuova generazione. Lo sconto del 26% rappresenta un'occasione da non perdere, consentendovi di risparmiare significativamente sul prezzo regolare.

Sony XR-50X90S, chi dovrebbe acquistarla?

Per gli appassionati di gaming e gli amanti del cinema casalingo, l'opzione del Sony XR-50X90S è incredibilmente allettante. Questo smart TV da 50 pollici non si limita a essere uno schermo; è un vero e proprio portale verso un'esperienza visiva di nuova generazione. Grazie al Cognitive Processor XR e alla tecnologia XR Triluminos Pro, offre un'immagine in cui i dettagli sono vividamente resi e i colori si manifestano in oltre un miliardo di sfumature. Inoltre, questo TV è una scelta perfetta per i possessori di PlayStation 5, dato che è stato progettato con la console di ultima generazione in mente, garantendo tempi di risposta reattivi con una modalità a bassa latenza e una frequenza di aggiornamento variabile.

Non ci fermiamo solo all'esperienza di gioco, ma anche a quella cinematografica per gli appassionati dei film: la modalità calibrata per i titoli Imax Enhanced garantisce una riproduzione perfetta delle opere cinematografiche, immergendovi come se foste seduti in prima fila. Il pannello, inoltre, è equipaggiato con la tecnologia Full Array LED, che regala una qualità d'immagine 4K Ultra HD con HDR per colori e contrasti vivaci. A questa qualità di schermo si unisce un design elegante e minimalista, insieme all'integrazione di Google TV, rendendo facile l'accesso ai contenuti e la navigazione.

Con un'esperienza visiva e sonora di altissimo livello, il Sony XR-50X90S si distingue per la sua capacità di riprodurre immagini dettagliate e suoni precisi, oltre alle modalità che si integrano perfettamente con la PS5. Al prezzo speciale di €1.040,53, anziché €1.399, questa smart TV rappresenta la scelta ideale per chi vuole portare il cinema in salotto e dotare la propria PS5 di un pannello all'altezza della next-gen.

